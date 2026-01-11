吉沢亮、横浜流星の飛躍のかげで”現役ヒロイン”がスキャンダル降板…一流が出まくりの男性陣に対し「ニチアサ女優」が大成しない理由

若手スター俳優を量産する「ニチアサ」

2025年に成功した役者のツートップといえば、吉沢亮と横浜流星だろう。吉沢は大ヒット映画『国宝』に主演。横浜はこの映画でライバル役を演じ、NHKの大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主役も務めた。

また、10〜12月期の連続ドラマでは竹内涼真と菅田将暉が明暗を分けた。竹内は主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でのコミカルな演技が話題になり、菅田は主演作『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）が期待ほどウケなかったことで逆に注目された。

吉沢と横浜、竹内と菅田、この四人に共通するのは、出世作が「ニチアサ」枠だということだ。「ニチアサ」とは「ニチアサキッズタイム」の略で、日曜朝にテレビ朝日系で放送される子供向け特撮ドラマやアニメを指す。現在は正式名称ではないものの、メディアやファンのあいだではよく使われている。

このなかには仮面ライダーシリーズとスーパー戦隊シリーズがあり、このふたつは昔から若手イケメンスターの登龍門だった。そして「ニチアサ」の名称が生まれた07年あたりから、スター化する率が確実に上昇。

その年から翌年にかけて放送された『仮面ライダー電王』に主演した佐藤健をはじめ、前出の四人、さらには松坂桃李や山田裕貴、志尊淳、福士蒼汰、高杉真宙、高橋文哉といった錚々たる面々がここから羽ばたいていった。

松本若菜、飯豊まりえ、清水富美加…不遇続きのヒロインたち

一方、このふたつのシリーズは若手女優にとっての登龍門でもある。ただ、スター化する率はあまり高くない。『仮面ライダー電王』では、松本若菜が主人公の姉役で女優デビュー。

しかし、佐藤がそこから順調にステップアップしていったのに対し、松本は不遇な期間が続き、ブレイクまで15年かかった。ほかには、飯豊まりえや高梨臨、内田理央といったあたりがそれなりの成功を収めてはいるが、男性陣と比べて旗色の悪さは否めない。

そんななか、惜しいところまで行っていたのが清水富美加（現・千眼美子）だ。『仮面ライダーフォーゼ』（11〜12年）に、福士蒼汰が演じた主人公の親友として登場。この作品では吉沢亮が仮面ライダーメテオ役で注目され、その親友役で横浜流星がドラマデビューを飾った（横浜はこの二年後『烈車戦隊トッキュウジャー』で志尊淳とともにブレイクを果たす）。

そんな『フォーゼ』のなかで清水も好演を見せ「ニチアサ」ファンのあいだでは「久々に女の子で売れそうな子が出てきた」という声があがった。

実際、彼女はNHKの朝ドラ『まれ』（15年）で主人公の親友かつライバル的な役を演じて、上昇気流に。バラエティー番組での活躍も目立ち、翌年にはベッキーが「ゲス不倫」で降板した『にじいろジーン』（フジテレビ系）の新司会に抜擢されて、ポストベッキーのひとりと目されることになる。

ただ、清水にもミュージシャンとの不倫報道が飛び出し、17年に突如、出家して表舞台から去ってしまった。仕事はすべてキャンセルして「幸福の科学」系の事務所に移籍、出演映画の宣伝にも支障が出るなど、大混乱を巻き起こすことに。

とはいえ「みんなのランキング」の「歴代仮面ライダーヒロイン美人ランキング!」では33位ながら、1位票も集め、そこには「演技がピカイチ。もちろん可愛さも」「もったいない」という評価が残されている。

なぜニチアサ女優はうまくいかない？

なお、25年には『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の現役ヒロインが大混乱をもたらした。今森茉耶が22歳上のスーツアクターとの不倫を報じられ、その男性が持病の悪化を理由に降板。その後、彼女も未成年飲酒により、事務所から契約を解除された。

26年公開予定の映画では、彼女の出演場面が再編集されることになり、また『ゴジュウジャー』自体、お蔵入り回が生じたり、代役を立てたりという対応に迫られてしまう。ちなみに、代役に起用されたのは『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（22〜23年）のヒロインだった志田こはく。いわば、元エースの緊急リリーフみたいなものだが、志田はソツなくこなし、有能ぶりを発揮している。

また、姉の志田音々も『仮面ライダーギーツ』（22〜23年）のヒロインだった。この姉妹には「ニチアサ」でのヒロイン適性とでもいうものが備わっているのだろう。いや、今森だって、容姿にキャラ、芝居と三拍子そろった見事なヒロインぶりだった。

問題は、その適性が「ニチアサ」以外の場ではうまく機能しないことだ。ヒロインを演じても、ヒーローをやった男性たちほどには次の仕事につながらず、つまり、そこからの広がりがない。せいぜい、男性向けのグラビアに引っ張りだこというのが最大のメリットだ。

これは、仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズのメイン視聴者が男の子とその母親であることも大きい。男性陣の場合、母親層での人気や知名度が「ニチアサ」以外の作品でも追い風になりやすいのである。

・・・・・・

