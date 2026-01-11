「超プロ野球 ULTRA」で「CANDY TUNE」と異色のコラボ

まさかのダンスを披露した。NPB12球団のスターが大阪城ホールでさまざまな激闘を繰り広げる「超プロ野球 ULTRA」が11日午後2時から、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される。放送前に公式X（旧ツイッター）が日本ハム・清宮幸太郎内野手、広島・小園海斗内野手が人気アイドルの「CANDY TUNE」が異色のコラボ。SNSでは「可愛くて最高です……」「隠しきれないキヨコ感」とコメントが寄せられた。

この日、番組公式Xが投稿した動画では、オープニングを務める「CANDY TUNE」のメンバーが大ヒット曲「倍倍 FIGHT!」の振り付けを清宮幸、小園に指導。2人も全力で挑戦し、ノリノリでダンスをしている。

これまでにも清宮幸は親友「キヨコ」を中心としたアイドルユニット「清宮FRIENDS」を結成し、華麗なダンスを披露してきた。この日もメンバーを前に最初は照れ隠しを見せていたが、最後にはメンバーと一緒に踊り、「完璧よ」と頷いていた。

この投稿にファンも注目。SNSでは「やはりキヨコは覚え早いな」「めっちゃ照れてる」「清宮照れてて可愛い」「清宮君キヨコさんの友達だけあって、笑顔が上手で、練習慣れてる感じ」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）