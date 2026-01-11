被害急増の「ニセ警察官詐欺」…ネットセキュリティの専門家に聞いた「最強の防衛策」

〈あなた名義の口座がマネーロンダリングに使われている疑いがあります〉

〈堀江貴文です。僕だけが知っている方法で、資産を増やしませんか？〉

突然かかってくる電話や届くSMS。あるいはSNSを開けば溢れている著名人の顔を使った投資広告。これらを入り口とした「特殊詐欺」の被害が、今、日本国内で爆発的に増加している。

警察庁などの発表によれば、2024年の詐欺被害額は3075億円。しかし、これは氷山の一角に過ぎない。「恥ずかしくて被害届を出せない」という被害者の心理を考慮すれば、実態はその数倍、あるいは1兆円規模に達している可能性すらあるという。

なぜ、これほどまでに被害が拡大しているのか。なぜ、銀行員が必死に止めても被害者は聞く耳を持たないのか。

日本のセキュリティ業界を牽引する株式会社ラック・金融犯罪対策センターでエバンジェリストを務める小森美武氏への取材と、同センターの著書『だます技術』をもとに、最新の詐欺手口と、その背後にある「マインドコントロール」の恐怖に迫る。

警察官を騙り「裸の動画」を撮影させる

「SNS型投資詐欺」や「SNS型ロマンス詐欺」だけでなく、「ニセ警察官詐欺」も最近、被害が急増している。この詐欺もまた、被害者を洗脳状態にする典型的なやり口である。

入り口は突然かかってくる一本の電話だ。「警視庁捜査二課」などと名乗る人物から「あなたの口座がマネーロンダリングに使われている」「逮捕状が出ている」などと脅し、LINEのビデオ通話に誘導する。

画面の向こうには、制服を着た警察官らしき人物と、警察署のような背景（これも合成背景だ）。偽の警察手帳や逮捕状を見せつけられ、パニックに陥った被害者は彼らの言いなりになってしまう。

「『口座にあるお金を詐欺グループから守るための手続きです』『捜査のためにあなたの預金を調べる必要があります』などと言葉巧みに誘導し、詐欺師が指定した銀行口座へ送金させられてしまう」（小森氏）

さらに許しがたいのは、若い女性に対する性的被害だ。「身体検査を行う」「下着の中に証拠を隠していないか確認する」などと言葉巧みに誘導し、ビデオ通話越しに服を脱ぐよう強要する。被害者は「従わなければ逮捕される」という極限の恐怖状態にあるため、抵抗できずに従ってしまう。

「その様子を録画され、アダルトサイトで販売されてしまうのです。警察官がお金を振り込ませたり、ビデオ通話で裸になるよう指示したりすることは、100％あり得ません。しかし、孤立させられ、思考停止に陥った被害者は、その『あり得ないこと』をしてしまうのです」（同前）

「電話を切る」それが最強の防衛策

詐欺の入り口は、SNSやネット広告だけではない。前述したニセ警察官詐欺のように、「電話」というアナログな手段が、今もなお詐欺の入り口として使われ続けている。

相手は警察官だけとは限らない。銀行員、市役所職員、弁護士、あるいは息子や孫を装う「オレオレ詐欺」。彼らはあらゆる「権威」や「情」を利用して、電話でアプローチを仕掛けてくる。

では、こうした詐欺師からの巧妙な電話に、私たちはどう対処すればよいのか？ 小森氏は、極めてシンプルな対策を強調する。

「少しでも怪しい、あるいは違和感のある電話がかかってきたら『一度、電話を切る』。これに尽きます」

犯人は、被害者に考える時間を与えないよう、電話を切らせずに矢継ぎ早に指示を出してくる。一度通話を切断し、冷静になる時間を作ることができれば、LINEに誘導されることもない。

「『警察だ』『区役所だ』と名乗られても、一度電話を切ってください。そして、自分で調べた電話番号にかけ直して確認する。重要なのは、相手が言った番号ではなく、自分で警察署なり役所の電話番号を調べてかけることです。犯人は、一度電話を切るような相手は『警戒心が強い』と判断し、深追いしてきません。騙しやすいカモではないとわかれば、彼らはすぐに次のターゲットへと移っていくからです。また、『＋1』や『＋44』などから始まる国際電話番号からの着信には絶対に出ないこと。国際電話を使わない人は、着信拒否設定にしておくべきです」

詐欺から身も守る「3つの鉄則」

さらに小森氏は、こうした電話への対処に限らず、あらゆる特殊詐欺から身を守るために「最低限これだけは知っておき、実践してほしい」という鉄則を挙げる。

1．リンクは絶対開かない：SMSやメールで送られてくるURLは詐欺の入り口だ。

2．暗証番号は教えない：警察官や銀行員が、電話で暗証番号を聞くことは絶対にない。

3．LINEに誘導されたら詐欺：公的機関や真っ当な金融機関が、業務連絡を個人のLINEで行うことはない。

「被害者の多くは、『自分は騙されない』と思っていた人たちです。しかし、プロの詐欺師集団は、あなたの『心の隙』を狙ってきます。スマホを持っている以上、誰もがターゲットです。最新の手口を知り、『自分も騙されるかもしれない』と警戒心を持つことこそが、最大の防御になります」（小森氏）

株式会社ラックの金融犯罪対策センターでは、日々進化するこれらの手口を分析し、金融機関や警察と連携して対策を講じている。しかし、最後の一線で資産を守れるのは、スマホを持つ私たち自身の「知識」と「行動」しかない。

「ネット上のうまい話には裏がある」「公的機関からの電話は疑う」。この原則を徹底すべき時が来ている。

