取手リトルシニア・石崎学監督が解説…歩く動作で身につける「自然な体重移動」

打球が飛ばない、手打ちになってしまう。その原因の多くは、下半身をうまく使えていないことにある。中学硬式野球で5度の全国優勝を誇る「取手リトルシニア」の石崎学監督は、打撃指導において「体重移動」を重視している。力強い打球を生むための体の使い方が身に付く「歩行ティー打撃」を紹介している。

打撃において、腕や上半身だけの力任せなスイングではボールに力が伝わらない。石崎監督は「軸足からの体重移動」が鍵だと語る。体重が軸足に残ったままの選手は、ボールに力を伝えることができない。軸足から投手側の足へスムーズに重心を移すことが、飛距離アップには必須となる。

この感覚を養うために取手シニアが行っているのが歩行ティーだ。方法は、打撃ネットから少し距離を取り、トスに対して歩み寄りながら打つ。右打者であれば、「右足、左足と大股でステップしながら」ボールを捉える。大袈裟に動くことで、ダイナミックな体重移動を体感させるのが狙いだ。

実戦的なタイミングの取り方も同時に習得できる。トスに対してタイミングが遅いと感じたら、「グッと我慢して」から踏み込む。足を上げている間に微調整を行う能力は、変化球や緩急への対応にもつながる。

歩く動作を入れることで、自然な体重移動を掴むことが可能になる。頭で難しく考えるよりも、動きの中で感覚を覚える方が習得は早い。手打ちから脱却し、全身を使った力強いスイングを手に入れるために、ぜひ日々の練習に取り入れてほしい。（First-Pitch編集部）