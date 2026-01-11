ベネズエラとは違う…なぜ米国は北朝鮮で「斬首作戦が不可能」なのか？トランプ大統領が踏み切れない理由

米国のドナルド・トランプ大統領は1月3日、ベネズエラの首都カラカスへ軍事攻撃を行い、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束し米国へ拉致した。

主権国家へのこうした行為は、国際法と国連憲章に明らかに違反する。この米国が、同じような作戦計画を抱き続けてきたのが北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）に対してである。

一触即発な米韓軍事演習

現在の米朝間の軍事的関係はどうなのだろうか。米国は1976年から毎年、韓国との大規模な合同軍事演習を軍事境界線近くでも実施してきた。北朝鮮と米韓との政治状況によって、中止したり規模が縮小されたりしてきたが、北朝鮮との関係改善を望む現在の李在明（イ・ジェミュン）政権でも実施している。この演習に対抗するため、北朝鮮はミサイル発射実験などの軍事行動を行っている。

こうした軍事的緊張は、北朝鮮の市民生活にも影響を与えている。私が常宿にしていた平壌（ピョンヤン）の「解放山（ヘバンサン）ホテル」で食堂のすべての窓が暗幕で覆われていたことがあった。ちょうど軍事的緊張が高まっていた時だったので、空襲に備えていたのだ。

米韓合同軍事演習では、空母を含む大量の最新兵器が投入される。そのため、「演習」としながらもそのまま軍事侵攻できてしまう。平壌と軍事境界線とは、わずか150キロメートルしか離れていない。米韓の戦闘機は、わずか数分で平壌上空へ達するという。

このように、米国による北朝鮮への核使用を含む軍事攻撃は、これまでかろうじて回避されてきたに過ぎない。ベネズエラのように、平壌を急襲して金総書記を拉致や殺害するという決断をしても何の不思議もないのである。

米国は斬首作戦ができない

韓国軍は2017年12月に、斬首作戦を行う約1000人規模の「特殊任務旅団」を創設した。在韓米軍特殊戦司令部（SOCKOR）も、斬首作戦を想定した訓練を行っているという。もちろん、殺害しようとしているのは金正恩（キム・ジョンウン）総書記である。

米国は北朝鮮においても、金総書記の殺害や拉致を実行する軍事的な能力は十分にあるだろう。

しかし、それは実行できない可能性が高い。北朝鮮はロシアからの支援により、核・ミサイルや原子力潜水艦などの技術を格段に向上させたと思われる。

もし最高指導者に対する軍事攻撃があれば、北朝鮮はいくつもの基地から複数の核弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル（ICBM）を発射するだろう。しかもそれは、最高指導者がいなくなった状態であっても、たとえ米国の核攻撃で国家が消滅することになろうとも、実行する可能性がある。ここが、ベネズエラとは決定的に異なるところだ。

また、北朝鮮はロシアと、2024年6月に「朝ロ戦略的パートナーシップ条約」という事実上の軍事同盟を締結した。これに基づいて北朝鮮はウクライナ戦争に派兵し、多大な戦死者を出している。このことで、米国の北朝鮮への軍事攻撃に対しては、ロシアが反撃に加わる可能性がある。

そして北朝鮮は、米国の攻撃を受けたならば、日本と韓国にある米軍基地を攻撃すると公言している。その韓国は現在、北朝鮮との関係改善を強く望む李在明（イ・ジェミョン）政権になっている。トランプ大統領が韓国を無視して攻撃に踏み切る可能性はあるが、北朝鮮の報復攻撃によって韓国が甚大な被害を受ける軍事行動を、李大統領が認めることはあり得ない。

トランプ大統領は、和平が実現していないウクライナとパレスチナに加え、グリーンランドから南米に至る国々への新たな介入を始めた。こうした状況で、強硬であれ柔軟であれ、北朝鮮に対する何らかの行動を起こすことは、しばらくは困難ではないか。

（日付が入っている写真は筆者撮影）

