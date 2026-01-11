浦和駅「埼玉史上最高額」タワマンに近隣住民は「冷ややかな目線」…「ほどよく田舎」魅力喪失の懸念

2026年6月末、JR「浦和駅」西口に地上27階建てのタワーマンション「URAWA THE TOWER」が竣工予定だ。

駅直結の複合再開発として2026年7月には商業施設が、2027年には「市民会館うらわ」が順次開業予定。野村不動産が手がける新街区「浦和カルエ」は、住宅・商業・公共施設を一体化した大規模プロジェクトとして注目を集めている。

そんな再開発が進む浦和界隈で話題となっているのが「URAWA THE TOWER」の価格だ。全525戸（非分譲234戸を含む）からなる浦和エリア最大級のタワーレジデンスで、1億円超の住戸も多く、埼玉県の分譲マンションとしては過去最高水準だという。

だがこのタワマン建設や再開発に反発の声も少なくない。このニュースを報じたYahoo!ニュースのコメント欄には、《タワマンを建てても街は良くならない》、《タワマンありきの再開発に違和感がある》、《浦和らしい落ち着いた街並みが失われる》といった意見が並んでおり、行政やデベロッパーの姿勢を問う声も目立っていた。

そこで今回は再開発が進む浦和エリアに暮らす住民に話を聞いた。“埼玉史上最高額のタワマン”をどう見ているのか、再開発に何を期待し、何に不安を抱いているのか。“浦和に暮らす人たちの本音”を探っていく。

「反対の声」が聞き入れられず…

浦和で生まれ育ったBさん（30歳・女性／浦和在住30年）。再開発エリアは単なる“駅前”ではなく、Bさんにとって日常と思い出が詰まった場所だという。浦和駅西口の再開発計画を初めて知ったとき、Bさんが感じたのは規模の大きさへの驚きと喪失感だったそうだ。

「“随分、大規模にやるのだな”というのが正直な印象でした。駅近くで今まで利用していたお店が、いったんすべて閉店してしまうと聞いて驚きましたし、寂しい気持ちにもなりました。

小中高と浦和の学校に通ってきましたが、昔からの小さな商店が多いことも、浦和の魅力だと思っていました。いろいろな思い出が詰まった場所が一度なくなってしまうのは、やっぱり寂しいです」（Bさん）

県内最高価格帯となる「URAWA THE TOWER」については、こう語る。

「立地や地下構造などを考えると、街を経済的に良くしていくためには、“そうなってしまうのも仕方ないのかな”とは思います。大きな複合施設の中に商店が並ぶことで、初めて来た人でも利用しやすくなるのがメリットだと思いますが、昔からある商店の趣や雰囲気が失われてしまうことは私からしたら大きなデメリットです。

また、計画が始まってから反対の声も多かったと思いますが、それがちゃんと聞き入れられているようには感じませんでした。建物が大きくなることで、周辺の日照への影響も気になります」（Bさん）

新旧のバランスが浦和らしさ

Bさんが考える“浦和らしさ”は、新旧のバランスにあるという。

「昔からある小さな商店とPARCOのような新しい商業施設が共存しているところが、浦和の魅力です。新しい街区や住民が増えることで、街は経済的に豊かになるのでしょうが、再開発によってもともとの魅力が失われてしまうのではないかという不安はあります。

再開発後も地域の人同士が挨拶をしたり、地域活動に参加したり、そういう関係性が保たれるといいなと思います。新しい形がありつつ、昔からの老舗もそのなかで続いていく。新旧の融合がうまくできた街が、これからの浦和であってほしいです」（Bさん）

「富裕層しか購入できない」

浦和駅周辺に暮らし始めて10年以上になるCさん（40歳・女性／浦和在住11年）にとって、今回の西口再開発は「意外性のある話ではなかった」という。

「私が引っ越してきた当時からマンション建設の動きはありましたし、東口はすでに整備されていました。ですので、話を聞いたときは“ついに西口もか”という期待と不安が入り混じった印象を受けました。

マンションの周辺に商業施設やサービス施設が入れば、生活が便利になる点はありがたいです。でも、そのときの時点で当初の予定より再開発のスタートが遅れていましたし、周囲の声を聞く限りでは、地元の人たちの間でそれほど歓迎されている計画ではないと感じています」（Cさん）

「URAWA THE TOWER」については、距離を置いた見方をするCさん。

「浦和駅周辺はアクセスが良い分、地価がどんどん上がっていて、すでに富裕層しか購入できない価格帯になっています。最高で数億円とも言われるマンションを、私たち庶民は正直、冷ややかな目で見ています。

タワーマンション建設への立場はどちらかといえば反対です。土地を有効活用する方法としてタワーマンションも一つの手段だとは思いますが、どの街も“再開発＝タワマン”になりすぎている印象です。地元の声を無視した再開発はすべきではありません。

浦和西口には、明治時代創業のお団子屋さんや浦和レッズファンが集う居酒屋など、昔から愛されてきたお店が点在しています。商店街もあり、どこか下町のような風情を感じられるのが浦和の魅力ですので、そこに巨大で無機質なタワーマンションが建つことで、もともとあった“浦和らしさが失われてしまうのでは”と感じています」（Cさん）

教育現場への影響も懸念

さらに気がかりなのが、急激な人口増加による教育現場への影響だそうだ。

「学校が教員やクラスを増やすなどの対応に追われ、子どもたちが安心して学校生活を送れる環境を、本当に整えられるのかは心配です。

浦和は魅力的なお店や商店街が多く、生活に困らない街ですし、パチンコやキャバクラが少なく、大宮ほどごちゃごちゃしていない。“良い意味でほどよく田舎”な環境は、子育てをするうえでも理想的です。世代間の交流が希薄になっている今だからこそ、小さな子どもから高齢の方まで、幅広い世代が自然に交流できる街になってほしいです」（Cさん）

―――今回話を聞いた住民に共通していたのは、再開発自体を否定しているわけではない、という点だった。一方で、人口増加による混雑、教育・医療インフラへの影響といった、日々の暮らしに直結する課題が十分に議論されていないという不満も強くにじんだ。

とくに印象的だったのが、“浦和らしさ”が喪失してしまうかもしれないという不安だ。再開発がそれを“より良く育てるもの”になるのか、それとも“塗り替えてしまうもの”になるのか。いま、浦和エリアはその岐路に立っているのかもしれない。

（取材・文＝逢ヶ瀬十吾／A4studio）

