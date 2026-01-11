「友人か先輩か、どちらを解雇するか選べ」…リストラを命じられた人事部社員の絶望を描く映画『ただ、やるべきことを』元人事部の監督が明かす、組織の中で善人が加害者になる「労働のリアル」

「人を切る側」に回されたとき、何が起きるか

「先輩と友人、どちらをリストラ対象にするか選べ」--そう命じられたとき、あなたならどうするだろうか。

2025年1月17日より日本公開される韓国映画『ただ、やるべきことを』（英題：Work to Do）は、まさにそんな理不尽な命令を受けた人事部社員の姿を描いた作品だ。舞台は2016年、世界的な造船不況に見舞われた韓国の造船会社。入社4年目の主人公ジュニは、人事チームへの異動と同時に150人分のリストラ名簿を作るよう命じられる。

この映画の衝撃は、「悪役」が一人も登場しないことだ。上司も同僚も、誰もが自分の立場で「やるべきこと」をこなしているだけ。なのに、全員が苦しんでいる。

監督のパク・ホンジュンは、実際に造船会社の人事チームで働いた経験を持ち、本作が長編デビュー作。第28回釜山国際映画祭で韓国映画監督協会プラスエム賞を受賞した。主演のチャン・ソンボム（『軍艦島』『国家が破産する日』）も同映画祭で「今年の俳優賞」に輝き、韓国の独立映画祭を席巻した注目作だ。本作のパク・ホンジュン監督にオンラインで話を聞いた。

「社会から切り離された」という感覚

パク監督は2015年に韓国の造船会社に入社し、人事チームで4年半勤務した。2016年は韓国社会が大きく揺れた年だ。朴槿恵大統領の親友による国政介入疑惑が発覚し、退陣を求める市民が夜ごとろうそくを手に街頭へ繰り出した。延べ1600万人以上が参加したとされる「ろうそくデモ」は、翌年の大統領弾劾・罷免へとつながり、市民の力で政治を動かせるという希望が韓国社会に広がっていた。

一方、造船業界は世界的な不況の真っ只中。会社では連日、誰を辞めさせるか、誰を残すかという議論が交わされていた。

「社会ではより良い世の中を作ろうとみんなが声を上げている。でも会社の中で自分がやっている仕事は、自分の良心に反するものでした」

パク監督はそう振り返る。

「後ろめたさを感じていました。今盛り上がっているデモに、自分が参加してもいいのか。その時初めて、社会から切り離されている感覚を味わったんです。いつかこの感情を映画にしたいと思いました」

「自分の手で運命を決めなければならない」

映画の主人公ジュニには、監督自身の経験が投影されている。だが、違う部分もある。

「ジュニは資材チームから人事チームに異動してきますが、私自身は人事一筋でした。会社では誰かと親しくなることもある。でも人事の仕事というのは、ある瞬間にその親しい人の運命を決定しなければならない--その葛藤を大きくするために、異動という設定を作ったんです」

会社という組織にいると、いつか誰かの人生を左右する決断を迫られる瞬間が来る。それは想像ではなく、現実に起こりうることだと監督は語る。

「悪人がいない」物語を描く難しさ

従来の労働映画といえば、「会社（悪）vs労働者（善）」という構図が定番だった。だがパク監督は、その単純な対立構造を避けた。

「明確な悪人がいれば、物語を作るのは楽なんです。しかし、悪人が見えない状況で劇的な展開を作り出すのが、一番難しいところでした」

映画に登場する人事部長のチョン・ギュフンは、冷酷にリストラを推進しているように見える。だが監督の解釈は違う。

「彼はこの映画の中で、誰よりも会社を愛している人なんです。盲目的な忠誠心ではなく、本当に会社の生存のためにはリストラが必要だと信じている。会社が崩壊していくのを見ることに胸を痛めているからこそ、厳しい決断ができる」

では、本当に「危険な人物」は誰なのか。

「この映画に登場しない人です。責任を取らなければならない立場にいながら、絶対に姿を見せない--会長です」

リストラを実行する側には、どんな判断基準があるのか。監督自身の経験から見えてきたものがある。

「判断の指針は、映画の中でも描いていますが、労働者の代表と話し合って決めた基準を守ることです。会社がそれを破る瞬間、それは間違いなんです。自分を守るためにも、決まったことを守ることが大事だと思います」

問題は、その基準が会社の都合で簡単に変えられてしまうことだ。映画でも、当初の基準が上層部の意向で覆されていく様子が描かれる。

会社が作り出す「分断」

リストラが始まると、会社内の空気は一変する。人事チームの人間は社員から顔色をうかがわれ、社員同士も互いを警戒し始める。

「本当に重い空気が会社中に漂います。言葉を慎んだり、できるだけ人と会わないようにしたり。私の場合、入社同期とも会えなかった時期がありました」

監督は、仲の良かった同期との関係にも壁ができたという。

「会っても話せない部分が必ずできてしまう。越えられない壁ができる。映画の中で人事チームがチャン・イルソプ部長に希望退職を勧めるように、そうなれば二人の人間関係は破綻してしまう可能性が高いんです」

結局、労使の対立に見えるものは、労働者同士の分断に転化していく。パク監督がこの映画で最も伝えたかったメッセージの一つだ。

女性が「成長の可能性」を奪われる構造

映画には、唯一の女性として人事チームの女性代理が登場する。彼女は最終的に自ら退職を選ぶ。

「韓国でも徐々に減っていますが、製造業ベースの会社では今もこういう身分制度が残っています。女子高や短大を出て入社した女性社員が、どんなに頑張っても昇進できず、同じ業務だけを繰り返させられる」

パク監督はこの状況を「暴力的」だと表現した。

「個人の成長を会社が抑圧する構造です。まだこういう文化が残っているのかという驚きから、映画の中で描いてみました」

10年経っても変わらない不安

映画の舞台は2016年だが、パク監督は「韓国社会の労働の現実は当時と今で大きく変わっていない」と語る。

「労働者の不安はむしろ大きくなっています。良質な仕事がなくなっていく。今、全世界的に20代男性の極右化が進んでいますが、これは仕事の問題と絡んでいるのではないかとも思います」

さらにAIの台頭により、今後も多くの仕事が失われていく可能性がある。

「だからこそ今、労働や働き方についてもう一度考える必要があると思います。考えることに価値がある時期です」

監督自身はなぜ会社を「脱出」できたのか。そう問うと、監督は少し考えてから答えた。

「映画制作にハマってしまって、それが大きかったですね。もし映画制作にハマっていなければ、会社を辞めることはなかったかもしれません」

だが家族やローンを抱え、辞めたくても辞められない人は多い。そうした人々へのアドバイスを求めると、監督はこう続けた。

「安定的な収入がなくなることへの不安感は、私もとても大きかった。悪夢を見たこともあるほどです。辞められない人に一番大事なのは、メンタルの健康をケアすることではないでしょうか」

パク監督は、韓国と日本の労働環境には共通点が多いと感じている。

「日本の観客は、文化的な差をあまり感じずにこの映画を観ることができると思います。この映画をきっかけに、今の労働の現実についてもう一度考えてもらえたら嬉しい」

最後に監督はこう語った。

「今は本当にみんな忙しくて、目の前のことだけを考える傾向がある。映画を観ながら、自分の周りと社会について考える時間になったらと思います」

誰かを「悪者」にして済ませられるほど、現実は単純ではない。だからこそ、この映画は観る者の胸に重く残る。

『ただ、やるべきことを』

1月17日(土)より、ユーロスペースほか全国順次公開

