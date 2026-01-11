平成に「mixi」が爆発的に広がったワケ、SNS黎明期にカギとなった「安心感」への配慮

平成から令和へ「mixi」が歩む道のり

「招待制SNS」として誕生し、日記やマイミク、コミュニティ文化を通じて、2000年代の日本のインターネットに確かな居場所を築いてきたソーシャル・ネットワーキングサービス「mixi(ミクシィ)」。平成という時代において、「mixi」は単なる流行ではなく、人と人との距離感やつながり方そのものを形づくった存在だった。

スマートフォンの普及やSNSの多様化によって、オンラインコミュニケーションは大きな転換点を迎えたなかで、「mixi」はどのように変わり、何を大切にしてきたのか。

今回は、株式会社MIXI mixi事業部部長・渡部喜正さんに、平成時代の「mixi」が果たしてきた役割を振り返りながら、令和におけるユーザー層やコミュニティの変化、現在のサービス運営について伺った。

平成の「mixi」が獲得していた信頼

現在、30代〜40代にとって、「mixi」は平成の思い出として語られることの多いサービスだ。そんな「mixi」は、誕生から20周年を迎えた。当時、「mixi」の中心を担っていたのは、どのようなユーザー層だったのだろうか。

「mixiが正式にサービスを開始したのは、2004年3月3日です。平成という時代は2019年まで続いていますが、その中でも特に2000年代は、mixiの存在感が大きく広がった時期だと感じています。当初は、20代〜30代の感度の高い層を中心に広がり、大学生や社会人の方々が主なユーザーでしたが、そこから徐々に、さまざまな年代へとユーザー層が拡大していきました」

現在はXをはじめ、さまざまなSNSが日常的に使われる時代に突入しているが、その中でも「mixi」は、サービス開始当初から「安心して使える場所」という印象を持たれてきた存在だと言える。当時の招待制や実名に近い関係性を前提とした設計、コミュニティを軸にした交流などが、結果として安全性への信頼につながっていった。

「やはり人が集まる場所である以上、どうしてもいろいろな課題は出てきます。

ただ、安全面については社内に健全化を担うチームがあり、トラブル対応などに継続的に取り組んできました。利用される方ができるだけ安心して使えるように、安全面への配慮は当初から現在までずっと重視していますね」

「招待制」が安心感を増した

また当時は、個人でブログサービスを利用し、HTMLを触りながら自分なりにカスタマイズしている人も少なくなかった。しかし、「mixi」は特別な知識がなくても直感的に使える設計が特徴で、誰でも気軽に参加できるサービスとして受け止められていた。

「まず大きかったのは招待制だった点だと思います。必ず誰か一人とつながった状態で始められるので、登録した瞬間から身近な人とのコミュニケーションが自然に始められる。それがサービスの大きな特徴でした。

加えて、コミュニティ機能があり、共通の関心や趣味を通じて、より親密につながっていける点も特徴的だったと思います。

時代背景を振り返ると、一般の方がブログを書いたり、自分でサイトを立ち上げたりする人を除けば、日常的にネット上で日記を書いたり、コミュニケーションを取ったりする場はまだ限られていた時代だったと思います。

そうした状況の中で、身近な人と安心して交流できる場として利用が広がっていった、というのが当時の実感ですね」

「友人同士のコミュニケーション」を最重要視

当初の「mixi」は招待制を採用していたことから、「招待待ち」という独特の状況が生まれていた。やがてサービスは口コミを通じて徐々に広がり、友人から友人へと人間関係が連なっていく感覚が共有されていく。このような広がり方は、果たしてサービス設計の段階から意図されていたものだったのだろうか。

「もともとmixiを開発した弊社取締役ファウンダーの笠原は、サービス立ち上げ当初から『友人同士のコミュニケーション』を最も大切にしていました。そのため、誰でも自由に参加できる形ではなく、必ず知り合いの招待を通して始める招待制を採用しています。結果として、その設計がうまく機能し、安心感のあるかたちで口コミが広がっていった。そこは、当初の思想とユーザーの使い方がうまく噛み合った部分だったのではないかと思います」

当時ユーザーだった筆者も、さまざまなコミュニティを通じて共通の趣味を持つ友人と出会えたことは、非常に楽しい体験だった。学校の友人に限らず、趣味を介して広がっていく、コミュニティの“輪”は、まさに「mixi」ならではの魅力と言えるだろう。

