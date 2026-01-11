伊藤忠商事元社長「丹羽宇一郎」が15年以上前に残していた予言…「中国の存在を軽んじすぎてはいけない」

伊藤忠商事元社長の丹羽宇一郎さんが昨年なくなっていたことがわかりました。「老衰」とのことでしたが、丹羽さんほど、「老衰」という言葉が似合わない人はいないと思っていました。私が文藝春秋出版局長のとき、丹羽さんの最初の著書『人は仕事で磨かれる』、続いて『汗だせ、知恵だせ、もっと働け』を文藝春秋から出版していただきました。とにかく、これが社長か、と思うくらい、若々しい発想と行動力に圧倒される人でした。

記事前編は【自分は給料ゼロ、潰れかけた「伊藤忠商事」を1年で復活させた…元社長「丹羽宇一郎」の驚くべき行動力と信念】から。

ファミリーマート買収の英断

商社は資産があるわけではなく、人材が勝負の会社です。人材で三井、三菱に負けない陣容を整えた伊藤忠は、次にファミリーマートの買収に動きます。

今でこそ、ファミリーマートは、代表的なコンビニでしたが、当時はセブン−イレブン、ローソンには少し店の数でも劣っていました。しかし、伊藤忠が買収することで、伊藤忠が世界中から集めてくる商品や原材料をファミリーマートで売れる仕組みができました。川上から川下すべてを支配するファミリーマートは快進撃を続け、その後、サークルＫやサンクスなども合併して、セブンに次ぐコンビニに成長しました。

元々アパレルなど繊維と食料に強い商社だった伊藤忠には、女性社員の優遇も、コンビニの買収も、すべて、理に適った選択だったのです。

「家族を大事にしながら働ける」が伊藤忠の思想に

丹羽さんが去ったあとも、伊藤忠の働き方改革は続きます。夜中まで働くのが常識だった商社で残業禁止。午後8時までには退社。その代わり、朝早く来る朝残業は認められており、本社ビル一階にある巨大なファミマから出来立てのパンを朝食で食べられることも社内の志気をあげました。何よりも、家庭を大事にしながら働けるシステムが丹羽改革によって、伊藤忠商事の思想になってしまったのです。

本を二冊つくったおかげで、何度も丹羽さんとは会食の機会をいただきました。社長の意向ですから、贅沢な店はなし。しかも、部下が平気で丹羽さんの前で逆らいます。

実は、文春と丹羽さんの間で三冊目の本の計画がありました。彼はゴルフはシングルプレーヤー。小さい身体で、しかも、多忙なのに、なぜそんな成績が？と聞くと、本人は、読書の鬼だけあって、ゴルフの指南書をとにかく読み込むんだよと、ゴルフ論が始まります。しかし、部下のゴルフ通も負けてはいません。「社長のゴルフは飛ばさずに、ゴロばかり。あれなら私でもシングルになれますよ」と平気で貶す社員もいます。丹羽さんいわく「俺みたいな身体で、年齢も年齢だから、飛ばしていても、若い奴に勝てるわけがない。頭は使いようということ」と反撃開始。聞けば、休みの日は、夏は短パン姿で、近所を長時間散歩して身体を鍛えているそうでした。

民間人として初めての中国大使に

さて、丹羽さんは、伊藤忠をやめたあと、民間人としてとは、初めての駐・中国大使に就任しました。日中の仲が険悪で、日本製品の不買運動や国旗を燃やすなど不穏な空気が流れているときです。

当時の私は月刊文春の編集長。中国特集を考えているときに、丹羽さんが帰国されているというので、少しだけ時間をとっていただきました。そのとき、教えていただいたのが、三笠宮崇仁親王が支那派遣軍総司令部に勤務していたときに書いた「支那事変に対する日本人としての内省」というパンフレットの存在でした。実は、親王は、中国大使が決まる度に、呼び出して、このパンフを渡していたそうで、これを読むと、当時批判された丹羽さんの行動の原理がみえてきます。親王は、日本の対中政策のまちがいを鋭く指摘していました。

＜●中国は病人で、日本は医者である。この医者は善意であるが、病人の言い分を聞くことなしに独り合点してしきりに薬を盛る。（略）しかし、病状は悪化するばかり。名医は宜しく慎重に病原を診察し、病人の話しを聞き、しかるのち、薬を按配すべきである●中国官僚のよいところは、イ、情宜で人情を重んじる ロ、面子を尊ぶ。ハ、政治的で常識に富む 二、和平的で官僚の臭みがない ホ、理屈より実際的である ヘ、みだりに他人に容喙しない これを提携の道具としなくてはならない＞

「中国の存在を軽んじすぎている」

もちろん、今の中国と日本の関係は、逆転し、中国の武力が日本の脅威となり、脅迫めいた言辞を吐く権威主義国家となっています。しかし、それは共産主義国家という枠の中でのふるまいであって、中国人の本質は、親王の観察にまちがいはないでしょう。

現状の高市政権がやっていることは、中国人の面子を逆撫でし、言い分を聞かず、情宜で人情を重んじる人間を日中間に介在させていません。丹羽氏は、平成22年に大使になりましたが、すでに今の中国を予想し、軍事大国化し、経済的にも切っても切れない関係にあるにも関わらず、中国の存在を軽んじすぎていると心配していました。在米経験が長い商社マンであるだけに、彼の対中関係論は、外交の素人としてではなく、外交に携わる者も、きちんと聞いておくべきだったと思います。

結局、ゴルフの腕は、シングルプレーヤーでなくなり、ゴルフの本はつくれませんでしたが、彼は、共著を除いて20冊以上の本をだしました。多分、経営者がこれだけ本を書いている例はないとおもいます。「俺のベッドは半分以上、ゴルフの本で埋まっている」と、いつもいっておられました。一度ご自宅でゴルフ本のコレクションが見てみたかったなと思います。

【もっと読む】中国経済を総括する「中央経済工作会議」を分析してわかったどしゃ降り模様

【もっと読む】中国経済を総括する「中央経済工作会議」を分析してわかったどしゃ降り模様