嵐解散でも二宮和也は安泰『8番出口』予想外の大ヒットで、世界から”ラブコールの嵐”

世界進出が囁かれる二宮和也

'26年に開催されるツアーを最後に、グループでの活動を終了する「嵐」。

メンバーの今後に注目が集まるなか、世界進出が囁かれているのが二宮和也（42歳）だ。

「きっかけは'25年8月公開の主演映画『8番出口』です。業界関係者から『ヒットしない』と言われていましたが、蓋を開ければ観客動員数350万人超、興行収入50億円を突破するメガヒットとなった」（映画配給会社プロデューサー）

韓国エンタメ界からラブコールの嵐

特筆すべきは興行収入だけではないという。

「『8番出口』の制作費は2億円とも言われています。ハリウッド大作のような莫大な制作費をかけずとも、アイデアと脚本、そして演者の力があれば爆発的な利益を生めることを証明した。

この低予算かつ高収益なビジネスモデルに、世界中のプロデューサーが色めき立っています。特に、『イカゲーム』で世界を席巻している韓国エンタメ界からのラブコールが凄まじい。『8番出口』をシリーズ化したいというオファーが殺到している」（同前）

二宮は'23年10月に独立し個人事務所を設立。事務所を介さず直接交渉できる身軽さもオファー殺到に拍車をかけている。

「8番出口」から地上へ出た男が、広い世界へと羽ばたこうとしている。

「週刊現代」2026年1月19日号より

