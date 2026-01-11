【アイドルは敗者復活の時代へ】紅白出場のFRUITS ZIPPERらが示す「アラサー女子」の逆襲！芸歴10年の苦労人たちが「王道のカワイイ」で大ブレイクを果たした必然的理由

KAWAII LAB.の勢いが止まらない

8日夜、アイドルグループ・CANDY TUNEの冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』（日本テレビ系）が放送された。同番組は今後15日、22日、29日の4週連続で放送される。CANDY TUNEと言えば、「倍倍FIGHT！」がTikTok総再生回数40億回を記憶したほか、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出場するなど、昨年を代表するブレイクアイドルと言っていいだろう。

さらに同じアソビシステム発のアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.では、FRUITS ZIPPERが『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞、『輝く！日本レコード大賞』（TBS系）への3年連続出演、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場、3都市4公演のアジアツアー開催。今年に入っても元日の人気ナンバーワン特番『芸能人格付けチェック！』（テレビ朝日系）に出演したほか、2月1日の東京ドーム公演や8都市16公演のアリーナツアーなど、女性アイドルシーンのトップに君臨している。

さらにCUTIE STREETもデビュー1年ながら昨年は12都市15公演の全国ツアー開催、『輝く！日本レコード大賞』の新人賞、『Yahoo！検索大賞2025』の楽曲部門1位など大躍進。それぞれデビューはFRUITS ZIPPERが2022年、CANDY TUNEが2023年、CUTIE STREETが 2024年と勢いが増しているのは明白であり、業界内では「AKB48グループの全盛期を見ているよう」という声もあがっている。

アラサーが年末の音楽特番を席巻

さらに業界内で注目されているのは彼女たちの年齢層。

それぞれメンバーの年齢を見ていくと、FRUITS ZIPPERは28歳、27歳、26歳、26歳、25歳、23歳、22歳の7人で平均25.3歳。CANDY TUNEは28歳、26歳、26歳、24歳、23歳、23歳、22歳の7人で平均24.6歳。さらにデビュー1年あまりのCUTIE STREETも25歳、25歳、24歳、23歳、22歳、21歳、21歳、19歳の8人で平均22.5歳。

昭和・平成のような10代後半から20代前半ではなく、20代前半から後半のメンバーで構成されたグループであることがわかるだろう。

また、別事務所のアイドルグループを見ても、年末に放送された大型音楽特番への出演が相次いだ＝LOVEは29歳、28歳、27歳、27歳、25歳、25歳、25歳、24歳、24歳、21歳の10人で平均25.5歳。超ときめき♡宣伝部は26歳、25歳、24歳、24歳、21歳、21歳の6人で平均23.5歳。

やはり20代前半から後半のグループであり、アラサーのメンバーも目立つ。ちなみに近年までトップに君臨し、卒業とオーディションを繰り返す坂道グループの年齢層はほぼ10代後半から20代前半だが、昨年の勢いで言えば前述した年上のグループが勝った感がある。

アイドルシーンの勢力図と年齢層に明らかな変化が見られるが、なぜこれほど変わり、どんな理由があるのか。

苦労人たちのアイドル敗者復活戦

ソロ全盛だった昭和からグループに切り替わった平成にかけて女性アイドルの年齢層はティーンが多くを占め、20代前半に入ると俳優などへの転身か芸能界引退を選ぶケースが多くを占めていた。なかでも平成中盤以降のモーニング娘。、AKB48グループ、坂道グループなどは卒業とオーディションを繰り返し、現在まで若さと鮮度が保たれている。

しかし、冒頭にあげたFRUIT ZIPPER、CANDY TUNE、＝LOVE、超ときめき♡宣伝部のメンバーには芸歴10年を超える苦労人が多い。特にKAWAII LAB.のグループには過去に別のグループで活動していたメンバーが多く、アイドルの敗者復活戦というムードが漂っている。アイドルとしての自分をあきらめずに頑張り続ける姿がファンとメディア関係者を魅了してきたのは間違いないところだろう。

ちなみに男性アイドルシーンを独走するSnow Manも9人中7人が30代前半・芸歴20年前後の超苦労人で、それに続くSixTONESもメンバー全員がアラサー。「ティーンや20代前半よりアラサーメインのグループが支持を集めている」という点では男女を問わず同じ傾向が見られる。

話を女性アイドルに戻すと、彼女たちは「芸歴が長く敗者復活戦のようなムードを漂わせながらも、ポジティブなムードであふれている」こともポイントの1つ。彼女たちや楽曲から放たれる底抜けの明るさ、多幸感、自己肯定感などは、加齢や苦労がむしろプラスに作用している。実際、異性からの支持だけでなく、同性からも同世代以上は共感、下の世代からはロールモデルの1つとして認識されるなど、性別を超えて元気をもらえるアイドルというイメージが浸透した。

坂道とK-POPをカウンターに台頭

AKB48が大ブレイクした2000年代後半から2010年代前半が終わると、そんな明るく元気な王道のアイドルを求めるムードが落ち着き、女性アイドルグループの主流は清楚で「キレイ」な坂道グループや、洗練されて「カッコイイ」K-POPに移行。明るく元気な王道のアイドルには「媚びを売っている」「みっともない」「下手」などの冷たい視線を向けられがちだった。

しかし、2020年代に入るとそんな流れをカウンターにして、冒頭にあげたグループが明るく元気な王道のアイドル像に回帰。しかも一切の迷いを感じさせず、あざとさを前面に出し、自己肯定感で押し切るという振り切ったプロデュース方針は、これまでのアイドルシーンでは見たことのないものであり、SNSの普及によってわかりやすさを求める時代にフィットした。

たとえばTikTokで言えば、「カッコイイけど難しいK-POPや、キレイだけどインパクトが少ない坂道グループより、かわいくてシンプルだからマネしたくなる」というニュアンスがうかがえる。芸能関係者やテレビマンと話していると、「あそこまでコンセプトを貫けるのは凄いし、幅広い層からの人気が出るのは当然」という声が返ってくるように、時代を味方につけた仕掛けの勝利なのだろう。

その仕掛けの勝利は、もともとアイドル好きで自身もアイドル活動していたプロデューサーの存在も大きい。KAWAII LAB.のグループを手がける木村ミサと、＝LOVE、≠ME、≒JOYを手がける指原莉乃は、アイドル好きが求めるものを追求しつつ、それを世間にも広げるためのプロデュースを平行して行うことで躍進につなげた。

「実は歌とダンスがうまい」ギャップ

さらに芸歴が長いため、一定以上の歌やダンスの技術があることも、彼女たちが支持される理由の1つ。「ビジュアルや楽曲で“カワイイ”を押し出し、全力でアイドルに励む姿を優先させ、技術の高さは前面に出さない」というスタンスも成功の要因だろう。事実、ネット上には「実はうまい」「凄さが気づかれつつある」などの声も多く、ギャップや深さを感じさせることでファン定着につなげている。

その他でも、芸歴が長く苦労も含め人生経験の豊富さから、「コメントやファンサービスに人間味が表れる」「メンバー間のコミュニケーションが円満になりやすい」「それぞれのキャラクターやポジションをわきまえた立ち振る舞いができる」などの人間力もティーンのアイドルにはない強み。そんな彼女たちがSNSを巧みに活用できれば爆発的な人気につながるのは必然なのかもしれない。

ただ、アラサーだからこそ王道アイドルとしての限界を感じたり、結婚や出産などの人生設計を考えたりすることもありうるだろう。つまり、今後どこまで現在の方針で突き進めるのか、自分たちでもわからないのではないか。

KAWAII LAB.は昨年12月、MORE STARという新たなアイドルグループをデビューさせたが、その年齢層は20歳、20歳、19歳、18歳、18歳、17歳、17歳、17歳、16歳の9人で平均18歳。SWEET STEADYを含めたこれまでのグループよりかなり若い。

ビジネスとして次のグループを準備しておくのは当然の戦略だが、だからこそアラサーアイドルの「やっと売れたけど、いつまでやれるかわからない」「やれるところまで全力で頑張りたい」という期間限定の輝きに魅了されるところもありそうだ。

「ミセス出演で、かろうじて面目を保っている」…『紅白歌合戦』と『レコード大賞』の権威が落ちた根本原因と新設『MUSIC AWARDS JAPAN』『MUSIC GIFT』の台頭

