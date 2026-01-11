心の病の治療法「認知行動療法」を対話で進めるには…その方法を具体的に紹介！

心の病の治療では、薬物療法だけでなく、精神療法が重要です。なかでも認知行動療法は、うつ病、不安症、強迫症、神経性過食症などに対し、薬物療法に並ぶ、あるいは疾患によっては薬物療法以上の有効性をもつ治療として臨床で用いられている精神療法です。

認知行動療法は、考え(認知)が変えられず苦しんでいる人の助けになります。ストレスがたまり、心が弱っていると思ったら試してみてください。基礎知識から取り組み方まで解説した『認知行動療法 基礎知識から取り組み方まで』から抜粋して一部紹介します。

対話セッションで進める

個人認知行動療法の治療は、患者さんと治療者とが1対1での面談で進めます。1回の面談を1セッションと呼び、対話が中心です。

認知行動療法の進め方は、患者さんに合わせて治療者が工夫します。ある程度の形式はありますが、細部は一人ひとり違うと考えてください。

1回のセッションに30〜50分ほど話し合うのが、治療のおおまかな形です。それを定期的に、合計16回程度おこないます。患者さんの状態によっては、回数を変更することもあります。1回のセッションは、週に1回ほどのペースで実施するのが一般的です。

全体を3つに分ける

1回のセッションの進め方は、おおよそ3つに分けることができます。1回50分の場合は、次のように分けられます。

＊導入部 10分

最初の10分間で、その日に話し合うテーマを決めます。前回のセッションがあって、ホームワーク（宿題）が出ていた場合は、その確認もします。

＊本題 30分

導入部で決めたテーマを本題として話し合います。考え・感情・行動をとらえ、悪循環をみつけて好循環にするトレーニング法のひとつにとりくみます。

＊まとめ 10分

その日の治療をふり返ります。意見や感想を伝え合い、よりよい治療を探っていきます。次回のセッションの日時までのホームワークを、話し合って決めます。

本題のテーマは変わっていく

本題で話し合うテーマは、セッションごとに話し合って決めます。

個人認知行動療法の大きな流れとしては、問題を整理し、悪循環のパターンに気づいたら、考えや行動を変えていく練習をおこないます。

患者さんは、セッションの進め方については治療者にまかせましょう。たいせつなのは、率直に話すことです。

セッションをくり返すうちに、患者さんは自分の考えや行動のクセに気づき、現実にそった新しい柔軟な考えや行動をすることが身についてきます。考えや行動が変われば、うつや不安がやわらいでラクになり、生活しやすくなるでしょう。

無理解がつらかった

患者さんはこれまで、病気のつらさだけでなく、まわりに病気を理解してもらえないつらさを抱えてきていることが少なくありません。家族にさえ話ができず、苦しんでいる人もいます。

個人認知行動療法では、患者さんが治療者に自分のつらさや困りごと、それをどうしたいかという希望を話すことから始まります。その過程で緊張感がとれ、自由に話せる安心感が生まれます。

治療者は、治療全体を通して、患者さんの話をよく聞きます。とくに始めは、徹底的に聞き役になり、傾聴します。

また、「今までたいへんでしたね」「つらかったでしょう」などと、患者さんのつらさを受け止めて共感することにつとめます。

信頼感を重視する

人間が意欲的に活動するためには、まわりの人からの基本的な信頼感を得る必要があります。人に愛され、認められることが重要なのです。それが人間関係の基本とされています。

認知行動療法も基本的な信頼を重視して、治療を始めます。治療者は患者さんを受け止め、認めることをいつも意識しています。

受容が変わるきっかけに

患者さんが自分の思いを話すときに、あいづちを打って聞いてもらえ、その思いを否定されることなく、治療者に受容されるでしょう。人間は、受容されなければ変わることができません。受容され、自分のすべてが問題なのではないと感じれば、問題の部分を少し変えてみようかという意欲が出てきます。

ですから、治療中に一方的にあれをしろ、これをしろなどと指示されるようなことはありません。治療は、患者さんと治療者が互いに信頼・尊重しながら進めていくものなのです。

治療者に話を聞いてもらっているうちに、患者さんは安心して、よりくわしく話せるようになっていきます。患者さんは「もうダメだと思っていた自分にも、よいところがたくさんあるんだ」と思えるようになり、病気を治すことができそうな気がしてきます。

これで治療を始める準備が整います。

アセスメントをおこなう

治療者が患者さんの情報を集め、整理して、病気の状態の見立てをおこなうことを「アセスメント」といいます。

アセスメントは、最初の面接でおこないます。治療者はその結果をもとに、患者さんの病気ごとに、おおまかな治療のプランを立てます。

テーマは毎回決める

話しやすい雰囲気が出てきたら、その日のテーマを決めます。セッションの本題として話すテーマを、専門的には「アジェンダ」といいます。

アジェンダ（agenda）は、会議の議題を意味する英語です。個人認知行動療法では、セッションでとり扱うテーマとして、患者さんと治療者が話し合って、毎回最初に設定します。どちらかが優位になるわけではなく、いっしょに決めます。

話すテーマの決め方

テーマは話し合いのなかで決めます。今、いちばんつらい症状、どうにもできないことなど、患者さんに話したいことがあれば、それがテーマになります。

話したいことが多すぎたり、どう話せばいいのかわからなかったり、話すことがみつけられなかったりしても、心配ありません。話すテーマを決めることから治療者が手伝ってくれます。治療者は、患者さんが思ったことや感じたことをなんでも言ってみてほしいと思っています。そこから治療が始まるからです。

例えば、次のようなことがテーマになります。

・人前で緊張してつらいこと

・いろいろと考えてしまって、なかなか眠れないこと

・前回のセッションのホームワークにうまくとりくめなかったこと

・今後の治療計画が気になること

・家族と口論が多く、うまくいかないこと

テーマを設定する過程でも、治療者が一方的に進めることはありません。相談するなかで、希望があれば伝えましょう。

テーマをいくつか挙げ、優先順位をつける場合もあります。その場合、いちばん気になることから話すようにします。いちばんの問題にテーマをしぼると、2番目以降の問題が気にならなくなることも多いのです。

とりくむことが明確になる

テーマを設定するのは、その日のセッションでとりくむことをしぼりこむためです。テーマが決まると、「なにを話せばよいのだろうか」という迷いがひとまず消えます。また、とりくむ問題がはっきりするため、それを解決しようという意欲も出てきます。

テーマが決まったら、それを中心にすえて、本格的な治療のスタートです。

治療がスムーズに進むように、毎回テーマに対する解決策をさぐります。その日のセッションの最後までに、ある程度、そのテーマの解決の糸口がみえるのが、認知行動療法のよいところです。

