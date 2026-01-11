世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶの妖艶な姿にファンがもん絶だ。

Ｖは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧＱ」とだけ記し、メンズファッション＆カルチャー誌のグラビアショットをアップ。中には素肌に直接ファーをまとい、縦に割れた腹筋を見せたものや、髪を赤くしたものがある。

ネット上では「ドキドキするんよー」「テテ様お待ちしておりました今日もさすが完璧です」「ててがインスタ来てくれてた号泣」「テテがとまんねぇな！！」「カッコいいカッコいい、美しい」「色っぽい上に可愛いかよー」「ファーのテテやばいな」「衝撃的な美しさのテテがきた」「目力」「肌色多め」「ビックリ衝撃」「どうしようもなく心臓バクバクしちゃった」「破壊力」「動悸が激しくなりすぎた」などとあらゆる言語でビジュアルにメロメロになったファンの声があふれている。

ＢＴＳは最年長のＪＩＮが２０２３年１２月６月にメンバーで最初に入隊し活動休止に。昨年６月にメンバー７人全員が除隊した。今年３月２０日に新アルバム（タイトル後日発表）を発売することと、ワールドツアーを行うことを発表された。