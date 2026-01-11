1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、稀代の名馬・ディープインパクトの思い出についてお届けする。

【写真】愛馬にシャワーをかける国枝調教師

あけましておめでとうございます。

調教師生活もあと2か月ほどだが、退職するのが午年だというのは奇遇。生まれは未年だが、調教助手としてこの世界に入ったのも、調教師として開業したのも午年。そして日本競馬最大のスターといってもいいディープインパクトも実は午年の生まれだ。

デビュー前札幌競馬場に入厩してきた時に見たが、牡馬にしては小柄で、ただ歩いていてゼッケンをつけていなければそれほどすごい馬だとは分からない。ところが調教で走り出すと、バネがすごくてビュンビュン行ってしまう感じだった。

その後の活躍は周知のとおり。特に菊花賞、前半行きたがりながら、最後に突き放すレースぶりに驚嘆した。国枝厩舎の管理馬が彼と同じレースを走ったのは引退レースとなった有馬記念に、ウインジェネラーレが出て13着だった1回だけだが、種牡馬になってからは縁が深くなる。

ディープ産駒の記念すべき初勝利が国枝厩舎なのだ。2010年6月26日の福島新馬戦芝1200mのサイレントソニック。しかもこれだけでは終わらず、その翌日の芝1800m新馬戦でもヒラボクインパクトという馬がデビュー勝ち。ディープの子は現在まで2800以上勝っているそうだが、その1勝目と2勝目が国枝厩舎の管理馬。だから何だと言われればそれまでだが、ディープは私が調教師として初めて重賞を勝って以来ずっとお世話になっている金子真人オーナーの馬でもあるので、やはり特別な思いがある。

余談になるが昨年期待の産駒がデビューしたコントレイル産駒の初勝利も国枝厩舎のルージュボヤージュ、同じくクリソベリル産駒の初勝利も国枝厩舎のチャーリー。定年退職の前年になってダートのGIに初めて挑戦。おまけにこの連載のために私を撮影してくれた写真が、ホースマンとしては初めて「日本雑誌写真記者会賞」に入選。正月じゃなくても「初」は好きなんだ（笑）。

国枝厩舎で管理したディープ産駒は80頭以上。早くも2年目の産駒ベストディールとパララサルーが重賞勝ち、5年目のダノンプラチナがGIを勝った。計200勝近く、賞金にして40億円以上稼いでくれている。

これだけの成績をあげている種牡馬の子なので、牝馬については常に繁殖にあがってからのことを考えて慎重に接した。インナーアージはエリザベス女王杯を勝つブレイディヴェーグを、オムニプレゼンスという馬は7戦して1勝しかできなかったが、昨年のジャパンダートクラシックを勝ったナルカミを送り出した。さらに昨年12月の朝日杯フューチュリティステークスで2着に頑張ったダイヤモンドノットの母・エンドレスノットも国枝厩舎の管理馬だった。

こんな名馬と同時代に調教師生活を送り、数多くの産駒を手掛けることができたことには感謝しかない。

（この項続く）

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号