元国税専門官が指南「借金は赤字の穴埋めではなく、資産を築く道具と考えるべし」

富裕層は借金を「BS脳」で考える

なぜ優れた経営者は借金を恐れるどころか、成長のエンジンとして活用できるのでしょうか。その背景には、一般の人とは全く異なる２つの思考法があるように思います。

それは、「ＰＬ脳」ではなく「ＢＳ脳」で考えるということです。この「ファイナンス思考」という考え方については、朝倉祐介氏の『ゼロからわかるファイナンス思考 働く人と会社の成長戦略』（講談社）などで詳しく書かれていますが、会社経営者のみならず、資本主義社会に生きるすべての人にとって有用な思考法です。

多くの人は、無意識のうちに家計を「損益計算書（ＰＬ）」的に考えます。これは、「給料（収入）−生活費（支出）＝貯蓄」という、いわばお小遣い帳の発想です。この考え方では、借金の返済（利息）は「支出」の一部であり、単純に手元に残るお金を減らす「悪」と見なされます。

一方、富裕層の中にはビジネス経験が豊富な人が多く、ＰＬ的な考えだけでなく、次の算式で示される「貸借対照表（ＢＳ）」の考え方も身についています。

「資産＝負債（借金）＋純資産（自己資本）」

この「ＢＳ脳」を持つ富裕層は、「調達したお金（負債＋純資産）をいかに大きくし、資産を増やしていくか」を常に考えています。彼らにとって借金（負債）とは、より大きな資産（収益物件や新規事業など）を生み出すための「エンジン」なのです。

BS脳のプロセス

ＢＳ脳の考え方は、慣れないと少し難しく感じるかもしれません。そこで、良い借金がどのように資産を増やしていくのか、単純化したプロセスを見てみましょう

【スタート】自分の資産をBS脳で捉える

「1000万円貯金があり、借金はゼロ」という状態。

［資産］1000万円（現金）＝［負債］0円＋［純資産］1000万円

【ステップ１】「良い借金」で資金を調達

銀行から2000万円を借り入れる。

［資産］3000万円（現金）＝［負債］2000万円＋［純資産］1000万円

⇒純資産が変わらないまま、動かせる資産の額が３倍にアップ

【ステップ２】収益資産（不動産）への投資

3000万円の現金を使って、不動産を購入する。

［資産］3000万円（不動産）＝［負債］2000万円＋［純資産］1000万円

⇒資産の中身が「現金」から「家賃収入を生む不動産」に変化

【ステップ３】資産増加のサイクルを回す

購入した不動産から家賃収入が入ってくる。

家賃収入から経費を引いた利益で、銀行への返済を行う。

返済が進むと負債が減り、純資産が増えていく。

借金しながら、ますます資産を増やす

このように借金を解釈する富裕層には、「お金が足りなくなったら借りる」のではなく、「必要な資金を見越して借りる」という姿勢が見られます。

優良な投資案件や、事業を拡大する好機は、いつ訪れるかわかりません。そのときに「手元にお金がないから」と指をくわえて見ていては、競争に勝てません。そのため、優れた経営者は、業績が良いときから銀行と良好な関係を築き、いつでも融資を引き出せる信用力を維持しておくのです。

このように、「ＢＳ脳」を持ち、借金を武器とする思考を兼ね備えているからこそ、富裕層は借金をしながらますます資産を増やしていきます。実際に私も、ライター業以外の収入の柱をもちたいと考え、講座運営やYouTubeを始めたときに融資を活用しました。これらの新規事業が今では収入を生んでくれる資産となっています。

企業が株主のために事業を拡大するのが当然であるように、個人が将来の安心や自己実現といった目的のために資産を増やしていくことは、これからの時代を生き抜く上で非常に重要な戦略です。ＢＳ脳は、そのための強力な思考ツールと言えるでしょう。

借金を単なる家計の赤字の穴埋めと捉えるか、資産を築くための道具と捉えるか。この視点の転換は、あなたの家計を豊かにすることにつながります。悪い借金を一円でも減らし、良い借金を積み重ねていくことを考えてみてください。

