【日本のインフラ問題】「長持ちするコンクリート構造物」を造るにはどれくらいお金がかかるのか

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

向定内橋のライフサイクルコスト

良いものをつくるには、それ相応の対価が必要になります。高耐久なコンクリート構造物は従来のものに比べて高くなると考える方も多いでしょう。もちろん、良いコンクリート構造物、すなわち長持ちするコンクリート構造物を造ること自体にはコストがかかります。

具体的にどれくらいコストがかかるのか。普通のコンクリート床版（RC床版）とフライアッシュを利活用した高耐久コンクリート床版（FA床版）の直接工事費（工事の材料費や職人の労務費、機械費、水道光熱費などを含む工事に直接かかる費用）を比較してみると、高耐久床版は普通床版に比べ、26％程度割高になることがわかります（図表3-2）。

一方で、東北地方整備局管内の橋では、普通床版を施工した後、わずか30年程度でコンクリートの抜け落ちが生じ、その橋を緊急通行止めにして応急復旧をした後、1車線ずつ規制しながら古い床版を撤去し、新しい床版に架け替えるという工事を約半年かけて実施しました。

その結果、撤去費と更新費を合わせて、当初建設した普通床版の4倍ものコストがかかることになりました。30年ごとにこのようなことが起きてはたまったものではありません。もし26％割高になっても従来の2倍（60年）以上の耐久性を得ることができれば、トータルコストは圧倒的に安くなります。

このような考え方は、構造物のライフサイクルコスト（LCC）を考慮したものとして、最近になって理解されるようになってきました。今後、カーボンニュートラル社会の実現を目指す上でも構造物のライフサイクルにわたる性能やコスト、CO2排出量などを考慮した考え方はますます重要になってきます。

