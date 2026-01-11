【太平洋戦争の厳しい現実】銀行員たちの戦争は長かった…「戦争の後始末」という大仕事

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

銀行などにとって「戦争の終わり」は、さまざまだった。フローとしての戦争は戦闘活動を止めると終わる。しかしストックを抱えている銀行は、バランスシートの清算が済むまで戦争は終わったことにならない。

それが終わると新しい境地に踏み入れるもの、また再び苦難に直面するものがあった。それぞれの歩みは変化に満ちていながら、バランスシートの奥底には戦争の残滓も垣間見える。銀行にとって思いのほか長かった「戦争の終わり」では、諸行無常と万古不易があざなえる縄の如く絡んでいた。

在外預金などの支払い

やっと日本に引き揚げて来た人たちに、冷や水を浴びせるようなことが起こった。

GHQが1945（昭和20）年9月22日に出した「金、銀、有価証券および金融上の諸証書の輸出入の制限に関する覚書」（SCAPIN44号）、「金融取引の統制に関する覚書」（SCAPIN45号）である。

これらGHQの指示を受けて、引き揚げ者は持ち帰り金と送金小切手など合わせて一家族当たり1000円に制限された。そのうち台湾銀行・朝鮮銀行などは、昭和20年9月30日に接収された。何よりも、在外公館や現地日本人会などが借りた引き揚げ費用の「借用書」も返済の対象とならなかった。

苦労の末に引き揚げて来た挙句、まして「通帳を持ち帰っても大丈夫」と聞いていたにもかかわらずこの仕打ちである。怒りは収まらないが、相手がGHQではどうしようもない。

ここでの問題は、樺太の扱いだった。戦前の樺太庁は北海道庁や都府県と同列の地方行政組織で、法律上も内地扱いだった。しかし樺太からの預金通帳持ち帰りは、満洲・朝鮮・台湾と同じ「諸証書の輸入」とされた。

この規制が緩和されるには、長い時間を要した。1945年12月中頃に鮮銀と横浜正金銀行の青島支店が取り組んだ送金小切手などは、「接収に当たった現地軍（国府軍）の意向に従った」ということで、1人800〜1000円を限度に現金化が認められた。

ただし樺太から持ち帰った北海道拓殖銀行の預金について、個人預金に限り残高4分の1の預金払い戻しが許可となったのは1950年1月のことだ。引き揚げ費用の「借用書」も、1952年3月31日の「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律」の成立で返済されることになった。

1952年4月28日に「サンフランシスコ平和条約」が発効すると事態が動く。日本は主権を回復し、全てのSCAPINは失効となる。「目の上のたんこぶ」がやっと外れたわけだ。

1954年5月に「閉鎖機関令の一部を改正する法律」が制定・公布され、鮮銀や台銀など閉鎖機関の送金小切手や預金は、閉鎖機関の残存資産の範囲内で支払われることになった。また同じ月に「金融機関再建整備法」が改正され、樺太から持ち帰った預金の全面払い戻しが実現した。ただしインフレは考慮されない、額面金額での払い戻しだった。

没収された通帳類は、函館など上陸地で保管されていた。ところがインフレで目減りした預金残高では交通費を賄えないので、引き取らずに放置されたものも多くあった。

樺太の預金は日本円建てだが、引き揚げ費用の「借用書」などは通貨の種類が多岐にわたっている。終戦後には各通貨とも極度のインフレに見舞われたために換算率の算定は容易ではなく、引き揚げ費用の「借用書」の返済金額をめぐっては、一部で訴訟問題に発展した。

