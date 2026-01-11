¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡ÖºÇÂç¤Î¹¶·âÂÐ¾Ý¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ö³Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¡×¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢ÆüÀ¶ÀïÁè¤Ç¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÏÄã»ÑÀª¤ò»ß¤á¡¢À¤³¦¤ò°Ò°µ¤¹¤ë¡ÖÀïÏµ¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤«¡Ä½¬¶áÊ¿¤¬Ì©¤«¤Ë¼Î¤Æ¤¿ûç¾®Ê¿¤Î¡Ö°ä·±¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
É´Ç¯¹ñÃÑ
¿ÍÌ±Éþ»Ñ¤ÎÌÓÂôÅì¤Î¾ÓÁü²è¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿ËÌµþ¤ÎÅ·°ÂÌç¡£1949Ç¯10·î1Æü¡¢ÌÓ¤Ï¤½¤ÎÏ°¾å¤ËÎ©¤Á¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Î·ú¹ñ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£2021Ç¯7·î1Æü¡¢ÌÓ¤ÈÆ±¤¸¿§¤Î¿ÍÌ±Éþ¤òÃå¤¿½¬¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢1921Ç¯7·î¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁÏÎ©¤«¤é100¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦µÇ°¼°Åµ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½¬¤ÏÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿7Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç·²½°¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÅÍ×¹ÖÏÃ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÆ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¡¢Í§¿Í¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Ï5000Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¸ÌÀ¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤Î¿ÊÊâ¤ËÉÔÌÇ¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1840Ç¯¤Î¥¢¥Ø¥óÀïÁè°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼¡Âè¤ËÈ¾¿¢Ì±ÃÏ¡¦È¾Éõ·ú¼Ò²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ²È¤Ï¿«¤á¤ò¼õ¤±¡¢¿ÍÌ±¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢Ê¸ÌÀ¤Ï°Ç¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤Î¼Â¸½¤³¤½¤¬¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤ÎºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÌ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¢¥Ø¥óÀïÁè
¥¢¥Ø¥óÀïÁèÅö»þ¡¢Âç±ÑÄë¹ñ¤Ï¿¢Ì±ÃÏ¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¥¢¥Ø¥ó¤òºÏÇÝ¤·¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ËÍ¢½Ð¤·¤ÆÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£À¶¤¬¶ØÍ¢¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¾¦¿Í¤Î¥¢¥Ø¥ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤¿¤á¡¢±ÑÂ¦¤Ï°ìÊýÅª¤ËÀïÃ¼¤ò³«¤¯¡£Äë¹ñ¼çµÁ¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¿¯Î¬ÀïÁè¤À¤Ã¤¿¡£
À¶¤Ï17À¤µª¤Î·ú¹ñ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ò300Ç¯¶á¤¯Åý°ì»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÀ©¤Î"Éå¿©"¤¬´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç±ÑÄë¹ñ¤Ï³«Àï¤«¤é2Ç¯¤Û¤É¤ÇÆñ¤Ê¤¯¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Æîµþ¾òÌó¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¡£
¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¤Î¹á¹Á³ä¾ù ¢¾å³¤¤Ê¤É5¹Á¤Î³«¹Á £Çå½þ¶â»ÙÊ§¤¤¨¡¨¡¤Ç¤¢¤ë¡£Åµ·¿Åª¤ÊÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤À¡£À¶¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿êÂà¤·¡¢1911Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿É°ç³×Ì¿¤ò·Ð¤Æ12Ç¯¤ËÌÇË´¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¹ñÃÑ¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£À¾ÍÎ¤äÆüËÜ¤Ê¤É¤ÎÄë¹ñ¼çµÁÎó¶¯¤Ëìúí¸¤µ¤ì¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤Ë³Û¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Âè2¼¡ÂçÀï½ª·ë¸å¤Î·ú¹ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¤Î1À¤µª¤ò»Ø¤·¤Æ¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£½¬¤Î¾§¤¨¤ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡×¤Ë¤ÏÃÑ¿«¤ò¤¹¤¹¤®¡¢ÀÎÆü¤Î±É¸÷¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÌîË¾¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°¦¹ñ¶µ°é¤ÎóÕÌÀ
¡Ö1À¤µª¤ÎÃÑ¿«¡ÊÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢ÎäÀï»þÂå¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀ¼¹â¤Ë¾§¤¨¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÆ¤Ó¹¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1989Ç¯6·î4Æü¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¸å¤Ç¤¢¤ë¡£
Ýêï£(¥ï¥ó¥¸¥ç¥ó)¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢ËÌµþ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë»äÎ©¥·¡¼¥È¥ó¥Û¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÎò»ËÅªµ²±¤È¶¦»ºÅÞÅý¼£¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÎÏ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤â¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
Å·°ÂÌç»ö·ï¸å¡¢¾ðÊó¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ýê¤ÏÅì²¤¤Ç¶¦»º¼çµÁÀ¯¸¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÅìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÎäÀï¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉ¡×¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î11·î¤ËÊø²õ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤âÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÞ»ØÆ³Éô¤â»öÂÖ¤ò¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¤Îûç¾®Ê¿°Ê²¼¡¢¶¦»º¼çµÁ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Ì±½°¤òÂ«¤Í¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÀÜÃåºÞ¡×¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Ì±Â²¤Î½¸¹çÅªµ²±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñÃÑ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ûç¤ÏÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Î5Æü¸å¡¢¤³¤¦Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¡Ê1978Ç¯¤Ë²þ³×¡¦³«ÊüÀ¯ºö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡Ë¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÎºÇÂç¤Î²á¤Á¤Ï¶µ°é¤Ë¤¢¤ë¡£¼ç¤Ë»×ÁÛ¡¦À¯¼£¶µ°é¤Ç¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Î·ú¹ñ¤Ë»ê¤ë¡Ë¶ìÆñ¤ÎÆ»¤ä¡¢²áµî¤ÎÃæ¹ñ¤Î»Ñ¤ò½½Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×(Ãí6)
¶¦»º¼çµÁ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¼ºÄÆ¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ï¶¦»ºÅÞ¤ËÈ¿È¯¤·¤ÆÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞ¤¬À¸¤»Ä¤ë¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£ûç¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë»×ÁÛ²þÂ¤¤ò»Ü¤·¡¢ÅÞ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×À¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¤Î°Õ¤ò¤¯¤ß¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¤Î¤¬¹¾ÂôÌ±¤Ç¤¢¤ë¡£¹¾¤ÏÅ·°ÂÌç»ö·ïÄ¾¸å¤Î89Ç¯6·î24Æü¡¢¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯È¾Í¾¤ê¤ò·Ð¤¿91Ç¯3·î¡¢Îò»Ë¶µ°é¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤ë°ìÄÌ¤Î½ñ´Ê¤ò¶µ°é¹ÔÀ¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»×ÁÛ²þÂ¤¤Î¡ÖÄ¼Îá¡×
Ýê¤¬ÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö½ñ´Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»Ë´Ñ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ø¥óÀïÁè¸å¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤ÏÎó¶¯¤Ë¡Ø1À¤µª¤ÎÃÑ¿«¡ÊÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡Ë¡Ù¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î²¼¤ÇºÆµ¯¤·¡¢ÃÑ¿«¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¨¡¨¡¤È¤Í¡£¤¿¤À¤ÎÄÌÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Ë»ê¤ë¼ã¼Ô¤Ë¡ØÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡Ù¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¶ìÆñ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿ÅÞ¤ò¾Î¤¨¡¢¶á¸½Âå»Ë¤Î¸«Êý¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ì¼ï¤Î¡ØÄ¼Îá¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
5¥õ·î¸å¤Î91Ç¯8·î¡¢¹ñÃÑ¤Îµ²±¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡Ö°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬½Í¡¹¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£Å·°ÂÌç»ö·ï¤Î2Ç¯Í¾¤ê¸å¤Ç¤¢¤ë¡£Èï³²¼Ô°Õ¼±¤ò¼ã¼Ô¤Ëºþ¤ê¹þ¤ß¡¢»×ÁÛ²þÂ¤¤ò¿Þ¤ë»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï3Ç¯´Ö¤Î½õÁö´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤«¤éÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£8·î¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¼Â»ÜÍ×¹Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¡ÖÌ±Â²Àº¿À¤òÈ¯ÍÈ¤·¡¢·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢°¦¹ñ¼çµÁ»×ÁÛ¤ò¼Ò²ñ¤Î¼çÀûÎ§¤È¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦»ºÅÞ¤³¤½¡Ö¡Ø1À¤µª¤ÎÃÑ¿«¡Ù¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿µßÀ¤¼ç¡×¤È¤¤¤¦»Ë´Ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃæ¹ñ¶á¸½Âå»Ë¤ò´Ó¤¯¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊÌ±Â²¤ÎÊª¸ì¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°é¤Î¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÌÞËº¹ñÃÑ¡Ê¹ñÃÑ¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¿Æü¡×¤È¤¤¤¦ÉûºîÍÑ
ÎäÀï½ª·ë¤ÎóÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ëÅ·°ÂÌç»ö·ï¸å¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀ¸¤»Ä¤êºö¤È¤·¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±Æ¶Á¤Ï³¤³°¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£ºÇÂç¤Î¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤¬»Å³Ý¤±¡¢¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤è¤ê¹³ÆüÀïÁè¤ÎÊý¤¬Ä¹´ü¤ËµÚ¤Ó¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Î¹Âç¤ÊÃÏ°è¤¬Àï¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Íµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿Í×¿Í¤â¤¤¤ë¡£¸Õ¶ÓÞ¹À¯¸¢¤Ç¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿²¹²ÈÊõ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£µìÆüËÜ·³¤Î¿¯¹¶¸å¡¢²È¤äÁÄÉã¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¾®³Ø¹»¤Ï¾Æ¤Ê§¤ï¤ì¤¿¡£²¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢Åö»þ¤Î¤Ä¤é¤¤ÂÎ¸³¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î¡Ö¶þÀÞ¤·¤¿´¶¾ð¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÝê¤Ï¸À¤¦¡£Îò»Ë¤Î°ì»þ´ü¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ò»Õ¤È¶Ä¤®¡¢¹×¤®Êª¤ò¸¥¾å¤¹¤ëÄ«¹×¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£»ÍÂçÊ¸ÌÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò³Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¹ñ¤¬¶áÂå²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢19À¤µªËö¤ÎÆüÀ¶ÀïÁè¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£20À¤µª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Ë¡ÖËþ½£¹ñ¡×¤È¤¤¤¦ÐúÑ´¹ñ²È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö"Äï»Ò"¤ËÇÔ¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤¬¼«Âº¿´¤ò½ý¤Ä¤±¡¢ÂÐÆü´¶¾ð¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÝê¤Ï¸ì¤ë¡£
1998Ç¯11·î¡¢°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¿Í¡×¹¾ÂôÌ±¤¬¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñÉÐÍèÆü¤·¡¢µÜÃæÈÕ»Á²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î"»ö·ï"¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Çº£¤â¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ê¸½ºß¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¹¾¤Ï¡ÖÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤ÏÂÐ³°¿¯Î¬³ÈÄ¥¤Î¸í¤Ã¤¿Æ»¤òÊâ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤Î¿ÍÌ±¤ËÂç¤¤ÊºÒÆñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£(Ãí7)
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï90Ç¯Âå¤«¤éÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤ÏÉÑÈ¯¤·¤¿¡£°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°é¤Ë¤è¤ë»×ÁÛ²þÂ¤¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î¼çÀûÎ§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦¹ñ¼çµÁ»×ÁÛ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉûºîÍÑ¤â¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡×¡Ä¡ÖÉ´Ç¯¹ñÃÑ¡×¤ò¤¹¤¹¤°Æ®¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
