突然転覆して17人もの犠牲者を出した船は「当て逃げ」されたのか…騒然となった出来事の一部始終

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

第６寿和丸の動きが急に慌ただしくなった。船員たちが出航配置につく。船長はブリッジとその上の魚見台を往復する。

急がないといけない。

とにかく、急げ。

パラ泊を中止するには、まずメインエンジンをかける。そして海中に沈めた400キログラムほどの重さの巨大なパラシュート・アンカーを巻き上げて収容しなければならない。出発に必要な作業を終えるには、およそ15分かかる。船長や他の乗組員は焦りながら、急いで作業を続けた。

第６寿和丸のスクリューが回り始めると、船長は再び魚見台に上がり、第58寿和丸の方向に双眼鏡を向けた。小雨交じりの曇り空の下、６キロほど先に視線を凝らす。約 45度の角度で船首が海面下に沈んでいた第58寿和丸。さっきまで見えていた船体は、このわずかな間にもう見えなくなっていた。

第６寿和丸から事故の知らせを受けた第31寿和丸には、新田勝が乗り組んでいた。新田三兄弟の一番上、双子の兄である。第58寿和丸には弟の進が乗っている。

通信長・杉山三夫からスタンバイ（出航配置）の指示が出たとき、新田勝は「凪が良くなってきたんで稼ぐ（漁をする）んだな」と思った。

次の瞬間、アンプ（拡声器）を通して聞こえてくる船長の言葉に耳を疑った。第58寿和丸がひっくり返ったかもしれないから急いでパラを上げろ、と言っている。

58号がひっくり返った？

手元の携帯で時刻を表示させると、午後１時30分を示している。すぐ無線室の近くに行き、第６寿和丸との交信に耳をそばだてた。ほどなく、通信長は、周囲に集まっていた乗組員に向けて「スタンバイだぞ」と告げた。冷静に見えたが、通信長は涙目になっている。

勝には、状況がよくのみ込めなかった。

弟の進が乗る第58寿和丸が転覆？

朝までは、すぐ近くにいた船が？

第31寿和丸の船内で出航配置につけというベルが鳴り響いた。

全員がそれぞれの持ち場につく。パラシュート・アンカーを巻き上げるウィンチの動きが実に遅かった。

こんなにも遅かったか？

新田勝の頭に弟の顔が浮かぶ。じれったい。急がねばならないのに時間だけが過ぎていく。

第58寿和丸の異変は、他の僚船にも次々と伝わった。

新田勝の乗る第31寿和丸に続き、付近にいた僚船は次々とパラ泊を中止し、現場海域に急行した。

酢屋商店の社屋は小名浜港の岸壁沿いにある。２階の事務所からは目の前の港、その向こうの大海原がよく見える。

午後１時30分ごろ、第58寿和丸の異変はその事務所にも届いた。

「なに？ なに？」

船舶電話を受けた専務・稲葉和彦の大声が事務所に響いた。相手は、第31寿和丸の乗組員・杉山三夫だ。

「58号が転覆して赤い腹を出している。当て逃げかもしれないから現場に急行します」

それが酢屋商店への第一報だった。

酢屋商店の２船団・８隻は犬吠埼沖の同じ海域で操業している。会社との連絡も欠かさず行われており、この日、船団が朝からパラ泊に入ったことも把握していた。その１隻が転覆して「赤い腹」、つまり船底を晒しているというのだ。

社長の野崎哲はこのとき、事務室とパーティションで仕切られた社長室にいた。事務室の声はふだんからよく聞こえる。

「なに？ なに？」の大声をパーティション越しに耳にした瞬間、野崎は良くないこ とが起きたなと思った。席を立ち、事務室に飛び込む。数人の従業員も立ち上がって電話の周囲に集まっている。そこに野崎が割り込んだ。稲葉に向かって「全てメモに取れ」と指示した。正確な記録が大事になると直感したからだ。

58号が転覆した？

当て逃げ？

乗組員たちの安否は確認できているのか？

一番近くにいた第６寿和丸が先に現場へ向かっていますと、第31寿和丸の杉山が船舶電話で返す。野崎は「僚船を全部、現場に向かわせて」と声を上げた。

事務室は騒然となった。

そして野崎は、福島海上保安部に連絡するために受話器を上げた。海難（船舶が関わる事故）が起きたら、真っ先に海保に連絡しなければいけない。電話はすぐにつながった。これが午後１時40分ごろだ。福島海上保安部は酢屋商店のすぐ近く、小名浜港湾合同庁舎内にある。顔見知りも多い。

野崎は電話で手短に第31寿和丸からの第一報を伝え、救助を要請した。午後２時ちょうど、海上保安庁第２管区海上保安本部（塩釡）の指示で、巡視船６隻、航空機４機などが現場へ出動した。

第31寿和丸の杉山は確かに「当て逃げかもしれない」と言っていた。

いったい、第58寿和丸の周囲で何が起きたのか？

しかし、今は何よりも救助が優先だ。事故現場は、社屋を構える福島県の小名浜から400キロ近く離れている。ここからは何もできない。

「31号、６号、11号……全船集まってくるから、救助できるだろう。海に投げ出されて泳いでいる人たちを一刻も早く助けて。救命いかだも使えるはずだ」

野崎はそう考えていた。この時はまだ、事故の深刻さを認識できていなかった。

