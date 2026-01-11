『ラストマン』福山雅治も体験した「暗闇」で、足がすくんだ私を救った意外な人

2023年、TBS日曜劇場から誕生した『ラストマン−全盲の捜査官−』。昨年末には『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開に加え、完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー FAKE／TRUTH』も放送され、再び大きな注目を集めている。公式のXによると、映画は1月4日時点で観客動員61万人を突破し、現在もなお大ヒット上映中だ。

この作品の大きな特徴であり、物語の世界観を形成する上で重要な要素となっているのが、主人公・皆実広見の人物設定だろう。“ラストマン（=事件解決の最後の切り札）”と呼ばれるほど優秀な彼は幼少期の事故により視力を失った、全盲のFBI捜査官なのだ。

その主人公を演じる福山雅治さんの、違和感のない全盲の演技を陰で支えている存在が「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」であることは以前、FRaUwebでも紹介した。

純度100％の暗闇体験

ここでもう一度、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク（以下、DID）」に関して紹介したい。DIDは1988年にドイツの哲学博士アンドレアス・ハイネッケの発案で生まれた体験型プログラムである。特別なトレーニングを受けた視覚障碍者のガイド（「アテンド」と呼ばれる）に導かれ、光を遮断した“純度100％の暗闇”の世界に設えられたさまざまな体験を通し、人との関わりや対話の尊さ、視覚以外の感覚を使うことで、その豊かさを実感する「ソーシャルエンターテインメント」である。

これまで世界47カ国以上で開催され、体験者は900万人超。日本には1999年に上陸し、これまでに30万人以上の人たちがこのプログラムを体験をしてきた。

現在は、竹芝駅近くのダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」でその暗闇を体験することができる。『ラストマン』の監督や脚本家を始めとする制作チーム、福山雅治さんらも2023年のドラマ撮影前にこの「対話の森」でDIDを体験しており、新作映画クランクインに先立ち、皆実の学生時代を演じた濱田龍臣さん、その初恋の人、ナギサ・イワノワを演じた當真あみさん、そして本作から参加したスタッフらも実際に体験を重ねたという。

そう。皆実広見にとって、大泉洋さん演じる護道心太朗という最強のバディが不可欠な存在であるように、この映画にとっても、なくてはならない“最強の相棒”と言えるのが「DID」であり、視覚障碍者スタッフの皆さんなのだ。

ミュージアム「対話の森」では公開を記念し、皆実広見の日々である“純度100％の暗闇”を体験できる特別プログラム『ラストマン・イン・ザ・ダーク -FIRST LOVE-』が開催されている。今回は、筆者がそのプログラムを体験してきた様子をお伝えしたいところだが、“ネタバラシ”になるようなことは避けたいので、初めて「DID」を体験した当時のことをお伝えする。

暗闇が怖い…入り口で軽いパニック

まず参加者は、「対話の森」の明るいロビーにあるDIDの入り口に集合し、数人のグループで体験に臨む。各自が身長に合わせて白杖を選ぶところからプログラムは始まる。その後、暗闇のプロであるアテンドの案内のもと、暗闇の世界へと誘われていく――。

初めて体験した日、筆者はFRaUweb編集長とともに参加したのだが、この入り口から一歩、足を踏み入れた先で早くも軽いパニックに陥りかけていた。まだ薄明かりが差し込む場所で、アテンドからプログラムに関する説明を受けた後、すべての光が遮られた瞬間だった。

「皆さん、大丈夫ですか」

アテンドが参加者に声をかける。

正直なところ、まったく大丈夫ではなかった。暗闇に対する不安が膨らんでいた。一緒に参加してワクワクしている編集長には申し訳ないが、この先90分間の体験を耐え切る自信がない。リタイアを申し出よう、そう思った瞬間だった。

「すみません、やめておきます」

他の参加者がリタイアを申し出たのだ。

先を越された…。ここで「私も」と続くのは、さすがに気が引ける。どうしようと迷っているうちに、暗闇の世界への移動が始まった。覚悟を決め、白杖を使って足を一歩踏み出した。しかし、前が見えず、うまく歩けない…。

一歩足を踏み出すたびに、心臓がバクバクしていく。腰が引けていることがわかる。もたもた歩いているうちに、アテンドや参加者の声が少し遠ざかっている気がした。

「…あ、待って」

思わず手を前に出すと、誰かの背中に触れたので、声をかけた。

「すみません、肩をお借りしてもいいですか」

「はいはい、どうぞ」

答えてくれたのは、男性だった。このひと言がどれだけ心強く、ほっとしたことか。もちろん彼は、このプログラムにたまたま一緒に参加しているだけの、初対面の人である。話しかけ、肩をお借りせざるを得なかった私に対し、優しく接してくれたこのひと言のおかげで、恐怖心がだいぶ薄れたように思う。緊張が和らいだことを実感した。

感覚が研ぎ澄まされ、優しさの広がる世界

ここからは、さまざまなアクティビティを体験できるコースを出口まで歩いて進んでいく。アテンドと参加者同士で声をかけあい、途中ではゲームを楽しむシチュエーションもあった。「え、どうして？」と自分でも驚くほど、ゲームが成功した体験もした。

いつしか、入り口で感じた恐怖や緊張、あのパニックのような感覚は消えていた。むしろ、暗闇の世界そのものを楽しんでいた。暗闇の中では、一緒にいるメンバーの性別がわかる程度で、年齢や顔だちはまったくわからない。その代わりに際立ってくるのは、声のトーンや言葉の選び方、誰かをサポートするときの気配だった。外見など見た目に左右されがちな先入観が消え、その人の本質が浮かび上がってくるような感覚を覚えた。

そして、いくつかのチャレンジと小さな冒険を重ねた先に待っていたのが、カフェコーナーだった。ここで私は、暗闇の世界に確かに存在した「優しさ」に触れることになる。さらに暗闇の中での「人の能力」にも驚かされることになった。

詳しくは、続く後編でお伝えしたい。カフェでの体験をはじめ、代表である志村夫妻に、暗闇体験から得られることも聞いている。

【後編】「リタイアします」が一転。『ラストマン』福山雅治も体験した恐怖の暗闇が「もう一度戻りたい場所」に変わった瞬間