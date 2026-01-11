「親族は誰も呼びたくない」新婦と「家族仲のいい家庭」で育った新郎の結婚式、ふたりの驚きの決断

結婚式はだれのためのもの

かつては、結婚をしようとする若いふたりが自分たちのスタイルで式を挙げようとすると、「結婚はふたりだけでするものではない。家族が結びつく儀式なのだ」などと言われることがあった。

立場や世間体が重視され、新婦の希望よりも新郎側の両親の付き合いが優先された結果、結婚前から夫婦仲が悪くなることさえあった。

だが昨今は、新郎新婦が自分らしさを求め、慣習や体裁や豪華さよりも、食事の質やゲストファーストの居心地の良さなどを重視するスタイルに変わってきている。

かつて親の反対で思うような式ができなかった世代が、親になったということもあるのだろうか。

そんな中、親を呼びたくない、親族一切呼びたくないという新婦からの結婚式相談。家族とも親族とも仲のいい新郎は、新婦の決めたことを尊重してあげたいというが……。

無料で結婚式相談を受けたり、式場選びを手伝ってくれる「トキハナ」で現役プロデューサーの渡辺優子さんが、後悔のない結婚式にするためのヒントをお伝えする連載。

プロデューサー歴11年、お客様と深く向き合ってきた渡辺さんの寄稿でお届けする。

渡辺優子

LINEでできる無料の式場探し「トキハナ」のウエディングプロデューサー。これまでに1000組以上の結婚式を手がけたウェディング業界のスペシャリストとして、お客さまと直接対話し、結婚式のスタイル、サービスなどを企画提案する。

同性婚、地域格差、障碍者など多様なカップルや家族に触れる中で、結婚式の可能性と課題を感じ、すべてのパートナーシップを尊重し、一人ひとりの選択を後押しするため、「トキハナ」に入社。お客さまの希望を言語化し、形にする高いスキルと評判は、プロデューサー歴11年で養った深い共感力のたまものである。

結婚式に「親を呼ばない」

結婚式の相談のなかで、「家族」はいちばん言葉にしづらいテーマのひとつだと思います。

呼びたい人がいる一方で、さまざまな事情から呼べない人がいる。

けれど、その理由は家族にも友人にも簡単には話せず、結果としてふたりだけで抱え込むことになる。

式場見学や相談の場では、ほぼ例外なく「家族」の話題が出てきます。

「親御さんは呼んだ方がいいですよね」といった言葉が、当たり前のように投げかけられることも少なくありません。

今回紹介するのは、私が結婚式のプロデュースに関わったおふたりの実例です。

表立って語られないだけで、決して特別なケースではありません。実際、私のもとに寄せられる相談のなかでも、「親を呼ばない」という選択肢を最初から考えている方は少なくありません。

家族関係良好な新郎と断絶した新婦

こうした状況のなかで、紗季さん（当時34歳）と誠さん（当時33歳）は、自分たちの結婚式についてどのように考えていったのでしょうか。

ふたりは大学の先輩後輩でした。

紗季さんが先輩で、誠さんは一つ下の後輩。誠さんは紗季さんに一目惚れし、三度目の告白で交際に至っています。交際期間と同棲期間は長く、周囲からも公認の関係でした。

紗季さんはすらりとした体型で、姿勢がよく、背が高くて目を惹く容姿ですが、自分の外見に自信がある様子はなく、写真に写ったり、自分について語ることに慣れていませんでした。

服装も実用的で、同じ服を何年も着ていることが多く、毛玉のあるニットをそのまま着ている日もありました。髪は根元が伸びたままで、短く整えられた爪。自分をよく見せることに、時間やお金をかけてこなかった人だと感じました。大学も、奨学金だったと言います。

一方、営業職という誠さんは、人の話はきちんと最後まで聞く人。決しておしゃべりではないのに、誠さんが入ると、なぜか話が暗くなりません。何に対しても、誰に対しても偏見がなく、距離感の取り方がとても上手い人だなという印象です。ご両親、ご兄弟との関係も良好だそう。

互いをよく理解し合っているカップルのふたりから受けたのは、紗季さんの家族との関係についての相談でした。話の端々から伝わってきたのは「お金」にまつわる出来事をきっかけに、親の考えや判断を一方的に押し付けられ、今ではほぼ関係を断っている、ということでした。

進学や生活に関わる局面で、自分の意思とは関係なく物事を決めようとする親。説明をしても、話し合いにはならない。それでいてお金の管理はずさんで、紗季さんが働いて手に入れたアルバイト代は使い込まれる。

そうしたことが重なって、「これ以上は信じられない」「親ってなんなの？」となったと言います。

紗季さんが繰り返し口にしていたのは、「私は“モノ“なのかと思った」という言葉でした。

誠さんは、結婚前から紗季さんの家族事情について話を聞いていました。二人の仲が深まるに連れ、自然と結婚や家族の話題になって、「結婚式をするか？ するなら、家族をどう考えるか」という話になった時に、紗季さんが打ち明けたそうです。

ふたりは交際歴も長く、同棲して数年が経っていたため周囲にもふたりの関係は周知されていました。複雑な事情を抱える紗季さんですが、それでもふたりが結婚式をしようと決めたのには、理由がありました。

血のつながらない「家族」に新郎側の反応は

紗季さんにとっての「家族」とは、血のつながりに縛られない、自分を支えてくれた存在だといいます。一方で誠さんには、血縁の家族、親せきと厚い信頼関係があります。

日常生活を送るには問題なくても、結婚すれば様々な節目がある。そのときに「どこまでが家族なのか」を、曖昧なままにしておきたくなかったと言います。

これから先の人生で「誰を家族として大事にしていくのか」をはっきりさせたい。それが、ふたりにとっての結婚式の意味でした。

紗季さんは、親以外の親戚も、式に呼びたいと思える存在はひとりもいなかったそうです。でも代わりに、自分を支えてきてくれた方を「家族として」招きたい。これは、結婚を決めた時からの新婦の方針でした。

ただ、誠さんの家族はどう思うか。

ふたりは、式場を考えるより先に、誠さんの実家へ行き、紗季さんにとっての家族は、血縁者ではないこと、自分たちが思う「家族」と一緒に式をしたいと考えていること、費用は全て自分たちで負担するので、親からの金銭的な支援は不要であることを、両親に丁寧に説明したそうです。

その上で誠さん家族に参加してもらえるかどうかと聞いたところ、誠さんの両親は、即答はしなかったものの、途中で口を挟まず、最後まで話を聞いてくれたそうです。

その後も、「結婚式だからきちんとご招待した方が良いのではないか」「紗季ちゃんは強がっていて本当は呼びたいんじゃないか」と、心配はしていたそうですが、ふたりの話を聞いた数週間後、「ふたりで決めたことなら」、と受け入れてくれました。

加えて、親族紹介や両家挨拶など「親がいる前提」の場面は入れないこと、開催時期、人数、会場や結婚式の内容はふたりに任せること、親族席は新郎側だけにすることなどにも了承してくれたと言います。

そうして、ふたりは結婚式場探しを始めました。ところがこの後ふたりは、思わぬところで異を唱える声に何度も出会うことになります。

「結婚式をするのは自分たちなのに」

それは、式場見学や結婚式相談の場。

「親御さんは呼んだ方が……」

「ご家族は何名いらっしゃいますか」

悪意はなく、プランナーは当たり前のように、そう口にします。

けれども、そのたびに紗季さんは「結婚式をするのは自分たちふたりなのに」と思ったそうです。

「もう30代なのに、血縁関係のある家族がいないと結婚式はできないのか」

その問いは式の準備が進むほど大きな違和感になっていったといいます。

結婚式は、会場のスペックやビジュアルなどを優先して決めることも多いと思います。それももちろん大切なポイントですが、「一方の血縁家族は招かない」「この条件のまま結婚式はできるか？」も自分たちにとっては重要な条件となることを、式場選びの段階で知ったと話してくれました。

そのため、会場見学の際には「やらない選択」について、どれだけ式場側が理解してくれるかを確認しなければ、と思うようになったそうです。

◇紗季さんと誠さんは、誠さんが大切に思う家族と向き合い、ふたりの意志を伝えた。誠さんの家族も納得し、紗季さんの意志を尊重しようと決めた。

だが、思わぬところから「慣習」「しきたり」を考えるよう意見されることになった。

もちろん式場のプランナーは、多数の例を見てきたうえで、後々後悔しない形を「アドバイス」としているのだろう。

だが、家族との関係は、そこで生まれ、育ったものにしかわからないことがある。

結婚式には家と家の結びつきの側面があることは否めないが、かといって、籍を入れる2人の意志に反することを強制することはできないだろう。

違和感をぬぐいきれなくなったふたりは、トキハナの渡辺さんに相談した。

後編「家族と親族を招くのは新郎だけ。新婦の親は呼ばない『結婚式』が感動の嵐を招いた理由」では、ふたりの出した結論と、結婚式についてくわしくお伝えする。

【後編】家族と親族を招くのは新郎だけ。新婦の親は呼ばない「結婚式」が感動の嵐を招いた理由