大冒険に出かけよう

スズキは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026』（以下TAS）において、カプコンが販売するゲーム、『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーションした『ジムニー・ノマド・モンスターハンターワイルズエディション』（以下ノマド）と『DR-Z4Sモンスターハンターワイルズエディション』（以下DR-Z4S）を出展した。

【画像】カプコンのゲームとコラボレーション！スズキ・ジムニー・ノマド・モンスターハンターワイルズエディション 全9枚

今回は『モンスターハンターワイルズの世界にスズキがあったら』というテーマで、ノマドとDR-Z4Sをカスタマイズしている。



スズキ・ジムニー・ノマド・モンスターハンターワイルズエディション 山田真人

「ノマドは、ゲーム内に登場する簡易キャンプというテントがあり、それをモチーフにしています。そこから砂原を駆け抜けて大冒険に出かけるシーンを演出しました」と話すのは、スズキのCMFデザイナーで、今回のノマドを担当した小里弓子さんだ。

そこでまず、ルーフとボディのツートンの塗り分けにこだわった。

ルーフ周りの赤い部分は、「ジムニーの幌をイメージし、布っぽいテクスチャーにしています」。そしてボディの黄色いところは、「モンスターの表皮をあしらったような、ゴツゴツした表情です」とのこと。

また、ボンネットやサイドにモンスターの爪痕を入れ、ハンティングの臨場感、雰囲気を出したという。同時に、「ゲームをやっている方だったらおなじみの柄やエンブレムを配置することで、見た方に楽しんでもらえるようにしました」と語った。

自分がゲームの世界にいるように

特に小里さんがこだわったのは、リアルなグラフィックにすることだった。

「モンスターハンター自体がとてもキレイなグラフィックですし、すごく細かいところまで作りこまれています。それが現実にあったらきっとこんな感じだろうとお客様に思ってもらえるような、まるで自分がゲームの世界にいるような気持ちになってもらいたいんです。ですから、近くで見てもゴツゴツした表情や、『この汚れは大地を駆け抜けて来たんだな』という雰囲気が伝わるようなものにしたいと思いました」



スズキのCMFデザイナーで、今回のノマドを担当した小里弓子さん。 内田俊一

ちなみにボディカラーはフルラッピングだ。

「柄が分割でパネルごとにまたいでいますので、それがきちんとつながっているように見せるため、調整は職人さんと一緒に仕上げました」という苦労もあったそう。

なお、装着している用品は、既に販売されているものとともに、これから販売予定のものもある。

「今回この場で終わりではなくて、お客様が実際購入できるように進めています」というから楽しみだ。

モンハンを知らない人もワクワクさせたい

もう1台の2輪、DR-Z4Sについて、小里さんはこう語っている。

「ゲーム内に登場するモンスターで『セクレット』というキャラクターがいます。一緒にハンティングするときの相棒のような存在を表現しました。この2台が並ぶことで、ゲームの世界観が一気に広がるかなと思っています」



スズキDR-Z4Sモンスターハンターワイルズエディション（手前） 山田真人

そもそもスズキとカプコンとのコラボは、2輪から始まっている。

「『ストリートファイター』とコラボしています。これからもっとゲーム業界とスズキのコラボレーションを盛り上げていきたいです。そこでちょうどモンスターハンターワイルズが発売されましたので、今回はこのタイトルとコラボとなりました」

さらに、「若い方にもクルマの面白さや興味を持っていただきたいんです。そこで、こういった異業種のコラボレーションを進めることで、クルマの面白さだけでなく、スズキの四輪車や二輪車には色々あるんだということを発信できたらなと考えています」と今後の展開も語った。

「出展を通して、モンスターハンターを知っている方だけでなく、知らない方が見ても、冒険のワクワクや臨場感を楽しんでいただければと思っています」

今回はまさにノマドとDR-Z4Sだからこそこの演出が生きており、それぞれのコンセプトがより伝わりやすくなっていた。その完成度はとても高く、このまま特別仕様車としてラインナップしてもいいレベルだと感じた。