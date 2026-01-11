本番で失敗しない打ち方とは？人気コーチ3人が上達の秘訣を解説

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

「フェースを開閉」バックスイングは開き ダウンスイングは閉じる

ボールが右斜め前方に勢いよく飛んでしまうミスショットの「シャンク」は、手首の角度を変えずに、ヘッドを真っすぐ引いて真っすぐ出す意識が強い人に多い。バックスイングではフェースを開き、ダウンスイングでは閉じる動きを心がければすぐに直る。

シャンクはクラブヘッドのネック部分にボールが当たるミスショット。これは、ダウンスイングでヘッドが遅れて下りてくることが原因です。振り遅れはフェースが開き、ネック部分が先行して下りてくるので、そこでボールをヒットしてしまうというわけ。

ヘッドが遅れないダウンスイングを行なうには、手首の角度が変わってもいいので、バックスイングではインサイドにフェースを開きながら上げ、ダウンスイングではフェースを閉じる動きを行ないましょう。ヘッドが走るようになるので、ヘッドが遅れた状態でインパクトを迎えることはありません。

開いたフェースを閉じましょう！

左ワキを締めて振るのもポイント

スイング中に左ワキを締めることにより、フェースの開閉がスムーズにできる。シャンクの原因のひとつでもある、ダウンスイング以降に、手が目標方向に出すぎるエラーもなくなる

手首の角度キープはNG

手首の角度をキープして、ヘッドを目標に向かって真っすぐ出そうとすると、ヘッドが走らない。フェースが開いた状態で遅れて下りてくるのでシャンクが出てしまう

「三角形のキープ」で距離も方向性もよくなる

アイアンショットの距離感と方向性を高めることができれば、グリーンをとらえる確率はアップする。そのためのコツとなるのが、アドレスでの肩のラインと両腕のラインでできる三角形をキープすることだ。

アイアンショットの精度を高めるのに大切なことは、胸とクラブの距離をなるべく変えずにスイングすることです。この距離が変わると、スイングの正確性も再現性も下がってしまうので、ダフりやトップ、打球が左右に曲がるミスが起こってしまいます（×）。胸とクラブの距離を変えない方法としては、アドレス時に肩と腕を結んでできた「三角形」を崩さずに振る（○）。「三角形のキープ」で、ミート率を上げてパーオン率も上げましょう。

胸とクラブの距離を変えずに振りましょう

インパクトでの体重配分は左7：右3

三角形をキープすると同時に、インパクトでの体重配分を左足7割、右足3割にできると、ダウンブローで打てる。ハンドファーストでインパクトを迎えられるので、ボールを正確にヒットしやすい

ヒジのラインを平行にすれば三角形をキープできる

アドレスで右ヒジ、または左ヒジが前に出てしまうと、スイング中に三角形は崩れやすくなってしまう。両ヒジの高さを合わせ、平行になるように構えると三角形をうまくキープできる

「練習場でのいい球がコースでは出ない！」ときに効く素振り

練習場ではある程度、狙った方向へボールが飛んで行くのに、コースへ出ると大きく曲がったり、ダフリやチョロも出てしまう。その原因は視界の広さにあるので、視点を地面に下ろした素振りをしてから打とう。

練習場でのいい当たりがコースでは出ないのは”意識するポイント”が変わっているからです。練習場ではボールに対して意識を集中していますが、コースでは目標に意識が行きがち。しかも、空間が広いため、ボールへの意識はさらに小さくなります。

スイングはボールに対して行なうものであり、目標に対してではありません。まずは、目標に集中していた意識をボールに戻しましょう。芝の上に目印を見つけ、それをボールと見立てて素振りを行なう。それからアドレスに入ると、練習場でのいい当たりを再現できます。

「意識するポイント」が変わっていませんか？

芝の上にある目印に対して素振りを行なう

目標を見ながらの素振りはNG（×）。芝の上の枯れた部分などを目印にして、それをボールだと思って素振りを行なう（◯）。インパクト後もそこを見続けるくらいがグッド

目標を意識すると体の開きが早くなってしまう

たとえば、自動車の運転で車線変更をしたいとき。バックミラーを見たと同時にハンドルを切るように、人間は習性として意識が向いたほうに体が動きます。ゴルフでいえば、目標を意識すると体が早めに開いてしまう動きに気をつけよう

地面を見ての素振りはヘッドアップも防ぐ

意識が目標にあるとヘッドアップになりがちで、これもミスショットの原因（×）。目印にした仮想ボールを見ての素振りで、ボールに意識を集中。ヘレッドアップを防ぐ予習もしておこう（○）

レッスン=阿河徹

●あがとおる/1976年生まれ。米国にてゴルフスイング理論、ゴルフ経営学を学ぶ。UFGTF資格取得。帰国後、内藤雄士ゴルフスクールにてレッスン活動を行なう。2012年独立後、男女ツアー・プロのコーチとしてツアーに帯同。50人以上のプロゴルファー、3万人以上のアマチュアゴルファーを指導している。

レッスン=大西翔太

●おおにし・しょうた/1992年生まれ。15年から青木瀬令奈のコーチを務め、トーナメントではキャディバッグも担ぐプロコーチ。18年にPGAティーチングプロA級資格取得。わかりやすいゴルフ理論に定評があり、ゴルフメディアにも多数出演している。メンタルトレーナー、整体師の資格ももつ。

レッスン=森山錬

●もりやま・れん/1996年生まれ。レッスンは3カ月先まで埋まっている大人気プロ。平均飛距離300ヤー以上のドライバーショットを放つ。Instagram(@rengolf_54)で配信中の動画も大きな話題を呼んでいる。著書に「ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる(日本文芸社)」。Futako Golf Club主宰。

構成＝山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、船橋カントリークラブ