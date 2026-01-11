超特急・柏木悠、おバカキャラ発覚 藤森慎吾「あの子いいね」篠原涼子はダジャレでSixTONESに対抗
【モデルプレス＝2026/01/11】11日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』から主演の篠原涼子、藤木直人、柏木悠（超特急）、竹財輝之助が登場する。
SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティー『Golden SixTONES』。同ドラマで共演するジェシーと一緒に主要キャストが勢ぞろい。SixTONESメンバーから「現場でのジェシーはどうなんですか？」と聞かれた篠原は「テレビではいつも“わー！”ってやってるけど、すごい物静か」と裏の顔を暴露。「違う違！」と大慌てのジェシーがいつものダジャレで陽キャをアピールすると、篠原は「悔しい…」とジェシーのダジャレにまさかの嫉妬？
一方、藤木は、過去にドラマで共演したことのある松村から「顔がすっごいタイプ」と言われ、まんざらでもないニンマリ笑顔に。ちゃめっけたっぷりな豪華俳優軍団が、SixTONESと新感覚ゲームでガチ対決。俳優軍団の不正にスタッフが加担し、SixTONESがブチ切れる？新年早々お祭り騒ぎの1時間となっている。
最初のゲームは、『サイズの晩餐 チーム対抗戦 SP』。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回はチーム対抗戦。ジェシーがゲストチームに加わり、日曜ドラマチーム VS SixTONESで予想対決。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。勝利チームだけがご褒美グルメの絶品アジフライをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）。サイズ感覚を問われた篠原は「結構、得意ですよ」と余裕の笑み。松村北斗が「ということは篠原さんのサイズ感は良好（涼子）ってことですね？」とダジャレをかますと、篠原も負けじと「ありがトウガラシ」と応戦し、早くもボルテージは最高潮？
1問目は『トイレの便座にフットサルボールは通る？通らない？』を予想。サイズ感の参考に、スタジオにトイレを用意。フットサル経験のある竹財が便座を覗き込み「入ると思います」と予想すると、同じくフットサルが趣味の高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が「（ボールは）頭の大きさと同じくらいなんですよ」とうっかり失言してしまい…。案の定、メンバーにあおられた高地が便座に頭を突っ込む羽目に。スーパーアイドルのはしたない姿にスタジオは爆笑。正解VTRには元サッカー日本代表・松井大輔が登場。松井が蹴ったボールは便座を通るのか？「ガチ！？」「鳥肌立った！」と一同熱狂の結末は？
さらに、ラグビーのゴールポストやスケートボードの車輪を使った問題など、絶妙なサイズ感を問う難問が続々。因縁のジェシーVS森本のボケ合戦に、篠原と竹財も参加して盛り上がる。さらに柏木のおバカキャラが発覚し、進行役の藤森も「あの子いいね！」と大笑い。最終問題は、スタジオで篠原が“生サイズの晩餐”に挑戦。しかし、ご褒美を食べたい篠原がまさかの“大暴走”。俳優軍団の不正にスタッフも加担し、気付いたSixTONESがブチ切れる大荒れの展開に…。
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』にみんなで挑戦。草野球を年間50試合こなすという竹財は「3割は打ってるんで」と動体視力に自信あり。一方、篠原と藤木は「老眼が進んでるんで」とトーンが上がらず。ベテラン俳優たちの実力やいかに？問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメのワンタンチャーシューメンをゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解で麺のみ、2問連続正解でトッピングが全部のったワンタンチャーシューメンがいただける。ご褒美を食べたい一同は、「赤と黒が見えた！」「他の色もある？」と初めは真面目に考えていたものの、いつの間にかダジャレ合戦が始まって…。誘惑に負ける篠原も「私も行く！」とゲームそっちのけでダジャレ合戦に参加。気付いたら誰1人正解できない前代未聞の事態に。藤森も「ヤバいね今日」と波乱を覚悟？果たしてご褒美グルメゲットなるか？（modelpress編集部）
