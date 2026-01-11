【豊臣兄弟！ 第2話】直の縁談を知った小一郎、気持ちを押し殺し喜ぶ
【モデルプレス＝2026/01/11】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第2話が1月11日に放送される。
【写真】縁談が決まった直（白石聖）の美しすぎる正装姿
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
故郷の中村に戻った小一郎は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方、清須では尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎は、信長の妹・市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）から呼び出しを受ける。そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿を現す。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】縁談が決まった直（白石聖）の美しすぎる正装姿
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第2話あらすじ
故郷の中村に戻った小一郎は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方、清須では尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎は、信長の妹・市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）から呼び出しを受ける。そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿を現す。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】