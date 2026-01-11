北九州市の飲食店街「鳥町食道街」一帯を襲った大規模火災から2年がたちました。被災した店舗や跡地は今、火災の記憶を胸に前へと進み続けています。

お正月ムードでにぎわう北九州市小倉北区の魚町銀天街。取材した4日も、多くの人が行き交っていました。



この商店街の一角にある広場です。ここはかつて地元の人たちに親しまれていた鳥町食道街がありました。

■神崎慎治カメラマン

「一面が赤い炎に覆われています。」





2024年1月3日、鳥町食道街で起きた大規模火災。火元となった飲食店の当時の経営者が、油が入った鍋に火をかけたまま外出したことが原因でした。ケガ人はいませんでしたが、飲食店など合わせて36店舗、およそ2900平方メートルを焼くなど、大きな被害をもたらしました。

被災した食道街の跡地は、がれきの撤去や周囲の建物の外壁の塗装が行われ、2025年5月に「魚町みらい広場」へと生まれ変わりました。



現在、復興の拠点として定期的にイベントが開催され、キッチンカーも営業しています。



■中華料理・耕治 部長 平野義英さん

「こことこっちも消防車が来ていたし、何日間かは入れませんでした。」



生まれ変わった広場を眺めるのは、被災した中華料理店に勤務する平野義英さんです。

鳥町食道街で地元の人たちに親しまれてきた中華料理店「耕治」。平野さんの祖父、耕治さんが創業し、2025年に70周年を迎えました。北九州出身の人気作家、松本清張も愛した老舗です。



火災前からある市内のもう1店舗で営業を続けてきましたが、魚町での再開を待ち望む声が多く寄せられていました。



■平野さん

「頑張ってと励ましの言葉をいただいた。いつ再建するのというのもありましたし、プレッシャーもありましたが、やっぱりお客さんの応援が一番でした。」

火災からおよそ1年半後の2025年7月、被災した店舗のすぐ近くの場所で営業を再開しました。



醤油ベースのスープにメンマとチャーシューがのった昔ながらのラーメンが、店の看板メニューです。



この日も、店内は多くのファンたちで賑わっていました。



■訪れた人

「変わらない味です。ラーメンや中華丼、担々麺も好きで。」

「小倉に来たら耕治。おいしいところといえば、まず真っ先に浮かぶのが耕治なので。」



平野さんは、広場となった跡地に寂しさを感じながらも、今後、地域の交流の場になってほしいと期待を膨らませています。



■平野さん

「いろいろ店舗も入っていて面白かったのですが。やっぱり寂しいは寂しいです。みんなで楽しめるような場所になってくれたら。ここを起点に北九州が盛り上がってくれればと思っています。」



大規模火災から2年。復活を遂げた中華料理店と、広場へと生まれ変わった跡地は、かつての思い出を胸にこの場所で歩み続けています。



