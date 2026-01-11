スペイン・カタルーニャ出身の建築家で、サグラダ・ファミリアを築いたことで知られるアントニ・ガウディ。そのガウディの魅力に迫る展覧会『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』を取材しました。

■世界初公開のガウディ手記や3D立体視メガネなどが展示

『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』（1月10日〜3月15日まで東京・天王洲にある寺田倉庫G1ビルにて開催）は、ガウディ没後100年とサグラダ・ファミリアのメインタワー“イエスの塔”完成を記念し、公式展覧会として東京を皮切りに開催されます。

7つのエリアにわたって、ガウディが使用した制作道具や模型、スケッチなど、貴重な資料が展示されている本展。中には、世界初公開となるガウディ手記や3D立体視メガネなども展示されています。

■ガウディ建築の魅力を体感できる参加型アートも

さらに、色を選んでタブレット上のトカゲをなぞると、その色が目の前のトカゲに反映される参加型のアートなど、ガウディ建築の魅力を体感できるエリアも。

また、展示ナビゲーターであるHey! Say! JUMP・伊野尾慧さんによる“展示説明”を聞けるエリアも設けられています。