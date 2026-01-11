『うるわしの宵の月』きょう放送スタート 第1話「王子と王子」あらすじ＆場面カット
テレビアニメ『うるわしの宵の月』（TBS系 毎週日曜 後4：30）の第1話「王子と王子」が、きょう11日放送される。
【場面カット】原作再現はどこまで？恋を予感させる表情の琥珀
本作は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げるラブストーリー。
■第1話あらすじ
高校1年生の滝口宵は、容姿端麗・スマートな振る舞いから女子ながら「王子」と呼ばれる。複雑な思いも抱く中、学校でもう一人の「王子」と呼ばれる先輩の市村 琥珀と出会い、「めちゃくちゃ美しいな」と声をかけられる。初めてのことに戸惑うその日の夜、コンビニで客に絡まれる女性店員を助けようとした宵は、たまたま居合わせた琥珀に手を引かれ、そのままふたりきりの公園へ。また胸がざわつく中、琥珀は驚きの行動をとる。
