橋本愛の20代ラスト写真集『MOOD BOARD：』が、30歳の誕生日である2026年1月12日（月）に発売される。それに先立ち、1月10日（土）に発売記者会見が行われた。

【撮り下ろし写真】橋本愛、会見に着物姿で登場

洋服も大好きだが文化を継承したい思いもあるそうで、着物姿で会見に登場した橋本。約13年半ぶり、2冊目となる写真集について「昨年1年間、29歳の時の自分が四季を通していろんな場所に行きました。4人の異なるカメラマンさんに撮っていただいたので、見ていて飽きないというか、見応えのある写真集になったんじゃないかなって、私は非常にすごく満足しています」と、穏やかな笑顔で完成を報告した。

本作が“20代ラスト写真集”という位置づけで制作されたことについては、キャリアや年齢を意識することはほとんどないと前置きしつつ、「特別な意味を持たせるというよりも、本当に今しかない自分の姿だったりとか、今この瞬間にこのチームでできる表現っていうのを模索して作っていきました」と、“現在”を大切にしたという制作姿勢を語った。

自身が考案したタイトル『MOOD BOARD：』については「深い意味を持たせようとは思っていないんですけど、自分の信念とか大切にしてるものって、ほんとに一言では表せないなって……」と率直な思いを吐露。「ムードボードって、何か作品を作るときのリファレンスとしてよく作るものなんです。これが自分の全てではないし、かと言って嘘でもない、今回の私の世界観はこれだよって気持ちです」とタイトルに込めた理由を丁寧に明かした。

お気に入りのページについて問われると「お気に入りのページは本当にたくさんあって、冬編で言えば、壮大な雪景色の中でドレスを着て撮った写真があって、たまたま本当にその瞬間だけ雪が降ってくれて、すごく幻想的な一枚になりました。雪景色の中でロマンチックなドリーミーなドレスを着るっていうのが、自分の好きな写真になる気がしてやってみたかったんです」と回答。

夏編は同年代の増田彩来氏が撮影を担当し「ものすごく等身大な姿を撮っていただきました。例えば人生で初めてスイカ割りに挑戦したりとか、なんか本当に友人に見せる表情っていうのがすごくたくさん詰まっててお気に入りで。春は花束を持って草原をかけているところがすごく好き。」と撮影を回想しながら振り返った。

また、秋編を撮影したカメラマンのFish Zhangは“大ファン”だそうで、「（写真集の）最後の方にどこの部屋だ……？（笑）っていう不思議な部屋で撮影した写真があって、こんなにもアーティスティックになるんだ！ っていう発見がありました」と喜びと新鮮な驚きを語った。 30歳となる2026年の抱負を問われると、「30歳になるからなのかわからないんですけど、何かがガラッと変わる予感がしてて、とりあえずイメチェンをしようと思っています。ボブヘアに飽きたなっていうのもあって、とりあえず髪型をガラッと変えてみようと。自分が今まで抱いてもらえてるイメージだったり、期待に応えたいっていう思いと、まだまだこう、隠してしまってる自分っていうののバランスが割と少しアンバランスな部分があったりして。なので、今年からは本来の自分っていうものも怖がらずに少しずつ表現していけたらなと思っています」

これまでも人生の転機はたくさんあったそうだが、その中でも人との出会いやそれに伴う経験がターニングポイントと言えるそう。今回の写真集でも、憧れていたというハイトーンの金髪にしてみたり多くの変化を経ているが、逆に変わらない点について問われると「たぶん不変だろうなと思うのは、まず自分の夢が、1つは世界平和っていう夢と、もう1つが面白かったって言って死にたいっていう夢。個人的なものと社会的なものなんですけど、そこはたぶん変わらないんじゃないかなとは確かに思います。そこを基準に色々選択してるので、そこが変わったらもうそれこそ大事件（笑）」と会場を和ませた。

俳優業にとどまらず、写真やコラムなど表現の幅を広げている橋本。今後の目標については、「まだふわっとした空想でしかないんですけど、いつか作品を作りたいなとは思ってて。俳優としてではなくて、それが映画監督なのかプロデューサーなのかとかもわからないんですけど。今頭の中でバラバラバラって、散らばってるものが少しずつ整頓されていったら、じゃあこの役割でこうしようっていうのが見えてくるんじゃないかなっていう。今はそのバラバラしたものを拾い集めたり取捨選択してる段階なので、いつかやってみたいなとは思ってますね」と静かに見据えている展望を語って会見を締め括った。

芸能界デビューした12歳より、なにを感じどんなことを考えながら生きてきたのか。30年間を振り返る書き下ろしエッセイも収録された本作には“今の橋本愛”が表現されている。

（取材・写真=皆川潤喜 構成=結理乃）