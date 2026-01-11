セリエA 25/26の第20節 アタランタとトリノの試合が、1月11日04:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）、ザカリア・アブフラル（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。アタランタのロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）のアシストからシャルル・デケテラーレ（FW）がヘディングシュートを決めてアタランタが先制。

43分、アタランタが選手交代を行う。ベラト・ジムシティ（DF）からイサク・ヒエン（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、トリノは同時に3人を交代。ドゥバン・サパタ（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）、アドリアン・タメゼ（MF）に代わりジョバンニ・シメオネ（FW）、チェ・アダムス（FW）、エミルハン・イルカン（MF）がピッチに入る。

67分、アタランタは同時に2人を交代。ニコラ・クリストビッチ（FW）、ジョルジオ・スカルビーニ（DF）に代わりジャンルカ・スカマッカ（FW）、ユヌス・ムサ（MF）がピッチに入る。

79分、アタランタは同時に2人を交代。シャルル・デケテラーレ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）に代わりラザール・サマルジッチ（MF）、マリオ・パシャリッチ（MF）がピッチに入る。

85分、トリノは同時に2人を交代。バレンティノ・ラザロ（MF）、ザカリア・アブフラル（FW）に代わりクリスティアーノ・ビラーギ（DF）、アリュー・ヌジエ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分アタランタに貴重な追加点が入る。ジャンルカ・スカマッカ（FW）のアシストからマリオ・パシャリッチ（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アタランタが2-0で勝利した。

なお、アタランタは87分にユヌス・ムサ（MF）に、またトリノは25分にアドリアン・タメゼ（MF）、62分にエミルハン・イルカン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 06:50:44 更新