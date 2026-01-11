『Golden SixTONES』新年早々お祭り騒ぎの1時間！篠原涼子ら『パンチドランク・ウーマン』キャストが勢ぞろい

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月11日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』から、主演の篠原涼子、藤木直人、柏木悠（超特急）、竹財輝之助が登場。同ドラマで共演するジェシーと一緒に主要キャストが勢ぞろいする。

SixTONESメンバーから「現場でのジェシーはどうなんですか？」と聞かれた篠原は「テレビではいつも“わー！”ってやってるけど、すごい物静か」と裏の顔を暴露。「違う違う！」と大慌てのジェシーがいつものダジャレで陽キャをアピールすると、篠原は「悔しい…」とジェシーのダジャレにまさかの嫉妬!?

一方、藤木は、過去にドラマで共演したことのある松村北斗から「顔がすっごいタイプ」と言われ、まんざらでもないニンマリ笑顔に。そんなちゃめっけたっぷりな豪華俳優軍団が、SixTONESと新感覚ゲームでガチ対決する。

■篠原涼子が大暴走！SixTONESがブチ切れ

最初のゲームは、「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲームだ。今回はチーム対抗戦。ジェシーがゲストチームに加わり、日曜ドラマチーム VS SixTONESで予想対決。

問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。勝利チームだけがご褒美グルメの絶品アジフライをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

サイズ感覚を問われた篠原は「結構、得意ですよ」と余裕の笑み。松村が「ということは篠原さんのサイズ感は良好（涼子）ってことですね？」とダジャレをかますと、篠原も負けじと「ありがトウガラシ」と応戦し、早くもボルテージは最高潮!?

1問目は「トイレの便座にフットサルボールは通る？ 通らない？」を予想。サイズ感の参考にスタジオにトイレが用意され、フットサル経験のある竹財が便座を覗き込み「入ると思います」と予想すると、同じくフットサルが趣味の高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）が「（ボールは）頭の大きさと同じくらいなんですよ」とうっかり失言してしまい、案の定、メンバーにあおられた高地が便座に頭を突っ込む羽目に。スーパーアイドルのはしたない姿にスタジオ大爆笑となる。

正解VTRには元サッカー日本代表･松井大輔が登場。松井が蹴ったボールは便座を通るのか。「ガチ!?」「鳥肌立った！」と一同大熱狂の結末は？

さらに、ラグビーのゴールポストやスケートボードの車輪を使った問題など、絶妙なサイズ感を問う難問が続々と出題。因縁のジェシーVS森本慎太郎のボケ合戦に、篠原と竹財も参加して大盛り上がり。さらに柏木のおバカキャラが発覚し、進行役の藤森も「あの子いいね！」と大笑いする。

最終問題は、スタジオで篠原が“生サイズの晩餐”に挑戦。しかし、ご褒美を食べたい篠原がまさかの大暴走。俳優軍団の不正にスタッフも加担し、気づいたSixTONESがブチ切れる大荒れの展開に。

■正解者ゼロの危機!?動体視力ゲームに俳優軍団が大苦戦

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦。

草野球を年間50試合こなすという竹財は「3割は打ってるんで」と動体視力に自信あり。一方、篠原と藤木は「老眼が進んでるんで」とトーンが上がらず…。ベテラン俳優たちの実力やいかに？

問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメのワンタンチャーシューメンをゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解で麺のみ、2問連続正解でトッピングが全部のったワンタンチャーシューメンがいただける。

ご褒美を食べたい一同は、「赤と黒が見えた！」「他の色もある？」と初めは真面目に考えていたものの、いつの間にかダジャレ合戦が始まって…。誘惑に負ける篠原も「私も行く！」とゲームそっちのけでダジャレ合戦に参加。気づいたら誰ひとり正解できない前代未聞の事態に。

藤森も「ヤバいね今日」と波乱を覚悟した今回のゲーム、はたしてご褒美グルメゲットなるか。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

01/11（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：篠原涼子、藤木直人、柏木悠、竹財輝之助

進行：藤森慎吾(オリエンタルラジオ)

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/