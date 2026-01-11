関西六大学野球連盟に所属する大商大が10日、奈良県内の関屋グラウンドで始動した。昨春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を果たしたが、昨秋は2位。2季ぶりの王座奪回、その先につながる初の大学日本一へ向け、本格的なスタートを切った。

春秋のリーグ戦で計17度の優勝へ導いた富山陽一監督（61）が10日の初練習から現場復帰を果たした。昨年4月21日の道路運送車両法違反により、大学側は同24日付で委嘱契約を解除。日本学生野球協会は同23日から半年間の謹慎処分を下した。同26日からの龍谷大戦以降は高瀬義和コーチ（61）が監督代行を務めていたが、今月8日付で大学側が再契約を結び、26年のスタートを迎えた。

練習前のミーティングでは部員にシンプルな思いを伝えた。グラウンドを丁寧に整備すること。部室やトレーニングルームを清潔に保つこと。頭髪を含め学生らしい身だしなみを整えること。野球の技術向上よりも、部が最も大切にしてきたことを改めて確認した。指揮官は「私が監督をしてから来てくれた子どもたちと、またこうして一緒に野球ができる機会ができてうれしく思います」と周囲の尽力にも感謝した。

新チームの主将に就任した春山陽登外野手（3年＝敦賀気比）も指揮官の意図をよくくみ取っていた。「大学野球で日本一になるチャンスは1年間で春と秋の2回しかありませんが、日本一になれることは他にもたくさんあります。グラウンドをきれいにすることでも日本一になれるし、声で日本一になることもできる。そこを徹底してやっていこうと、みんなに伝えました」。リーグ戦通算9本塁打を誇る右の強打者。今秋ドラフト候補にあがる主将がしっかりと部員を束ねている。

富山監督の現場復帰で張り詰めた緊張感が漂う中、部員は精力的に練習をこなした。投手と野手をこなす二刀流の中山優月（2年＝智弁学園）は「監督がいない時期はすごく苦しかった。監督がいてこその大商大だと思うので、春に優勝してやっぱり大商大だなというものを見せつけたい」と力を込めた。

富山監督はこれまで、楽天の太田光捕手やヤクルトの大西広樹投手、阪神の伊原陵人投手、西武の渡部聖弥外野手らを指導。計19人をプロの世界へ送り込んだ。今月3日、奈良県内の関屋グラウンドには太田や大西、伊原、渡部らプロ野球選手をはじめ、多くの教え子が恩師を慕って新年のあいさつに訪れていた。野球部出身者による年明けの恒例行事で、富山氏との結束の強さをうかがわせた。

春山、中山とともに侍ジャパン大学代表候補選手として昨年12月の強化合宿に参加した左の強打者、真鍋慧（2年＝広陵）も「監督が復帰されましたし、春はリーグ優勝し、日本一を目指したい」と決意を示した。大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。まずは2季ぶりのリーグ王座奪回を目指し、厳しい鍛練を重ねていく。