あのころは、誰にも負けない、世界王者相手でも5回までなら勝てる、という感覚がありました。まだ、20歳そこそこでしたから。勢いでしょうね。

1981年（昭56）2月10日、福井武志（北陸石丸）戦の初回に相手の頭を打って、左拳を痛めました。凄い痛みでした。その影響で8回（KO1分44秒）までかかりましたが、すぐ日本、東洋太平洋、そして世界挑戦と考えてました。

このとき痛めたのは左中指の拳部分。折れてはいなかったけど、マネジャー（長野ハルさん）には「長い目で見て、完全に治した方が早道」と言われました。でも「ああ、大丈夫ですよ。折るまでは大丈夫です」と。勢いからくる、根拠のない自信でした。

そのまま、5月10日にマハチャイ（タイ）に2回KO勝ちし、7月18日にデオ・ラバゴ（フィリピン）と対戦しました。10月に日本ライト級王者・バトルホーク風間（石丸）に挑戦することが決まっていたので、タイトル前哨戦でした。

ラバゴ戦の4回でした。その瞬間、「これは骨に何かある」という痛みでした。9回TKO勝ちの試合後、バンデージを取ると3センチぐらい腫れていた。病院で検査すると、左人さし指中手骨がポッキリと折れてましたね。

中指が痛いまま試合を重ね、今度は人さし指が折れてしまった。それでも、職業病だから、としか思いませんでした。ジムの先輩王者で、折ったまま治さないで試合をして、そのうち折った骨の間に骨ができた話を聞いたことがあって。ギプスが取れたら、普通に練習を再開しましたね。

日本王座挑戦はキャンセルしましたが、12月に韓国ライト級王者・洪慶洙と対戦することが決まりました。その半月前ぐらいですかね。スパーリング中にまた折ってしまったんですね。左はボディーだけ打ってたんですけど、試合が近いから、ちょっと顔面を打ってみようと思った。そしたら、一発でした。

すぐに、折ったと分かりました。3週間に1回のペースで検査もしていて、医者も「これだけついていれば大丈夫」と保証つきだった。時間もたっていたし、「これでも治らないのか」と、深刻といえば深刻でしたね。

ただ、折れる原因もあったんですね。2度目は別の病院に行ってエックス線を撮った。すると「これは骨を真っすぐにしなければいけない」と言われました。1度目は、折ったまま固定したので、骨が、手の甲の側に山なりになってついてしまっていたんですね。

人さし指の骨が出っぱっているから、他の指に比べて短いし、曲がっていれば折れやすい。今度は、手術をすることになりました。

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。