◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 決勝(11日、東京体育館)

春高バレー男子の決勝が11日に開催。東山(京都)と清風(大阪)が頂点をかけて争います。

東山は10日の準決勝で雄物川(秋田)と対戦。国民スポーツ大会2025準決勝でも勝利した相手に序盤から主導権を握るとセットカウント3-0でストレート勝利しました。

6年ぶり2回目の優勝を狙う東山は今大会、2回戦から4試合続けて1セットも落とさずに決勝まで勝ち進んでいます。

一方の清風は、4連覇を目指す駿台学園(東京)と準決勝でフルセットまでもつれる熱戦を展開。最終第5セットも両校が意地を見せる激闘となりましたが、競り勝った清風が決勝へと駒を進めています。

関西勢同士の対決となった決勝を制し、高校日本一の称号を手にするのはどちらのチームになるのか。決勝は11日の午後1時30分から行われます。

▽準決勝 結果

東山(京都) 3-0 雄物川(秋田)

(25-19、25-19、25-17)

清風(大阪) 3-2 駿台学園(東京)

(25-23、23-25、25-21、19-25、15-13)

▽決勝東山(京都) - 清風(大阪)