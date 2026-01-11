フィリピン・マニラ、マカティ

フィリピンで伝統的な乗り合いバス「ジプニー」がモデルの自動車模型「ミニ四駆」が人気だ。単3乾電池2本で駆動する。派手な見た目の忠実な再現が受け、専門店のオーナーは「売れ筋の一つ」と太鼓判を押す。模型メーカー、タミヤ（静岡市）はこのほど日本市場にも復刻版としてミニ四駆を投入した。手に取れば身近にフィリピンを感じられるかも？（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

マニラ首都圏マカティ市のショッピングモール。タミヤの専門店ブリックヤード内のレースコースを2台のミニ四駆が疾走していた。エンジン搭載部が前に長く突き出た箱形のボンネットが特徴のジプニーモデルだ。「レトロな雰囲気をしっかり再現できている」。自身も愛好家の店舗オーナー、フェルディ・カーンさん（59）は笑顔で話した。

カーンさんによると、フィリピンでは1990年代半ばにミニ四駆がブームとなった。その後、当時の子どもたちが大人になり、2010年代後半から再び人気に火が付いた。

ジプニーモデルの発売は2019年。アジア各国から代表が集まるミニ四駆大会のマニラ開催を記念してデビューした。現在は800ペソ（約2100円）前後で赤色と銀色の2タイプが手に入る。カーンさんらが定期的に開いている大会ではジプニーモデル限定のレースも設けられている。

実車のジプニーは太平洋戦争で米軍が使っていた四輪駆動車を戦後、乗り合いバスに改造したものが始まりだ。後部の長いすが乗客で埋まると出発するシステムで運行され、安価な庶民の足として親しまれてきた。1台ごとに外装が異なる個性と相まって、フィリピンの街並みを象徴する乗り物となった。

ただ戦後80年が経過して排ガス汚染が深刻になっているとして、政府は次世代車両への切り替えを求めている。カーンさんは理解を示しつつ「ジプニーが街から消えてしまうのは悲しく、環境対策の改造をするなどしてなんとか残してほしい」と訴えた。