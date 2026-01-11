プロ野球・西武は10日、新人合同自主トレをスタート。西口文也監督もルーキーたちに期待を寄せました。

グラウンドに集まった新人選手たちの姿を見て「緊張感のある表情はしてましたけど、みんな元気そうでホッとしました」と笑顔を見せた西口監督。選手らには「頑張れ」と声をかけたそうで「これからのライオンズを背負って立てるような選手にみんな成長していってくれたら」と目を細めます。

即戦力として期待されるキャッチャー・小島大河選手を含め、ドラフト1位から3位の選手は春季キャンプを一軍南郷キャンプでスタート予定。西口監督は新人選手全体に向けても「キャンプインまであと約20日間なので、しっかりキャンプに向けての体づくりをしてほしい」と期待を寄せました。

取材では、西口監督の現役時代にも話が波及。自身が現役選手だった頃の1月の思い出について質問が飛ぶと「投げ始めに『肩が痛いな』って思ってました」と振り返ります。続けて西口監督は「今の子はある程度、年間通じてやってますけど。私たちの時代はね、休むときはしっかり休んでたんで。みんな偉いよ、ちゃんと練習してねぇ」と笑顔で言葉を続けました。