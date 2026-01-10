Image: shutterstock

スマホやデジカメで撮った写真。よーく眺めたら全体的に明暗のシマシマが…？ なんて経験ありますよね。この正体は「フリッカー現象」と言われる『光のまばたき』。

身近な蛍光灯やLED照明は、「常時光っている」わけじゃなくて、ものすごーーーく速い速度で点滅しているんです。それは、電源の周波数に連動していて、１秒間に100〜120回ほどの高速点滅。

僕らの目にはこのまばたきの速度は到底追えませんが、カメラはシャッタースピードを点滅回数より速く（1/100や1/120以上に）設定できてしまうので、「明るい瞬間」と「暗い瞬間」という点滅の合間を切り取ってしまいます。

この時、明暗の差が縞模様（シマシマ）として写り込んでしまうんですね。あぁ、カメラが高性能であるがゆえの悲劇よ……。

シマシマを起こさなくする撮影テク

安心してください、ちゃんと対策もあります。

カメラの設定でシャッタースピードを点滅周期に近い値に調整してみましょう。たとえば日本では電源周波数が地域によって50Hz（東日本）／60Hz（西日本）に分かれているので、それぞれ1/100秒または1/120秒に設定すればフリッカーが起こりにくくなります。

Image: 編集部

その他撮影時に気をつけるポイントや、フリッカーを気にしなくていい最新テクノロジーの情報はギズモードの本、第二弾『GIZMODO テック秘伝の書』で詳しく解説しています。

写真で失敗したくないなら、ぜひチェックしてみてくださいね！

Source: GIZMODO テック秘伝の書