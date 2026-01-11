ストーブをつけると、『2匹の猫』がすぐにやって来て……『可愛すぎる瞬間』に「くっついて並んでるｗ」「近い順に焦げてて笑った」と反響
ストーブをつけるとすぐに駆けつける猫ちゃんたち。その姿がとっても可愛らしいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で9.6万回以上再生され、「可愛すぎ」「温かそうで可愛い」といったコメントが寄せられました。
【動画：ストーブをつけると、『2匹の猫』がすぐにやって来て……『可愛すぎる瞬間』】
ストーブ大好き！
TikTokアカウント『まめたろう』では、「まめたろうちゃん」と「ヴィルちゃん」の仲睦まじい様子が紹介されています。
この日投稿されたのは、ストーブの前で体を温める2匹の姿。飼い主さんがストーブをつけると、その音や気配に気づいたのか、まめたろうちゃんとヴィルちゃんはすぐに反応し、そろってストーブの前へ向かいました。
2匹は自然と体を寄せ合い、ぴったりと並んでストーブの前を陣取ります。フローリングの床は少し冷たかったようで、マットの端にちょこんと座る姿も印象的でした。
寒い季節ならではの、ほほえましいひとコマが切り取られた投稿となっています。
新しもの好きの2匹
ほかの投稿でも、まめたろうちゃんとヴィルちゃんの愛らしい日常が紹介されています。
この日、飼い主さんは新しく扇風機を購入し、部屋に置いたのだそうです。すると、まめたろうちゃんとヴィルちゃんはさっそく興味津々な様子で扇風機のそばへ。初めて見る家電が気になるのか、「これは何だろう？」とでも言いたげに、じっと見つめていました。
左右に首を振りながら動く扇風機を、2匹が目で追い続ける姿も印象的です。並んで静かに観察する様子からは、穏やかな時間が流れていることが伝わってきます。
見ている側まで、思わずゆったりとした気持ちになりそうな投稿となっていました。
ダル絡みにもクールに対応
さらにほかの投稿では、まめたろうちゃんの落ち着いた一面が紹介されています。
この日、飼い主さんは猫じゃらしを使って、まめたろうちゃんにちょっかいを出してみたのだそうです。すると、まめたろうちゃんは少しだけ迷惑そうな様子を見せつつも、終始クールな表情のまま猫じゃらしに付き合っていました。
どこか冷静な態度を保っているまめたろうちゃんですが、やはり気になるのか、ときおり前足を伸ばして猫じゃらしに猫パンチを繰り出す場面も。落ち着いた雰囲気の中に、猫らしい本能が垣間見える瞬間でした。
静かながらも存在感のあるまめたろうちゃんの姿が印象に残る投稿となっています。
冒頭の投稿には、「まんまるお目目が可愛い」「引っ付いてるのが可愛い」「おててちゃんとそろえてる！」などのコメントが寄せられ、2匹の可愛らしい姿に癒される方が続出しています。
TikTokアカウント『まめたろう』では、猫ちゃんたちの賑やかな日常を見ることができます。
まめたろうちゃん、ヴィルちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「まめたろう」さま
執筆：犬山莉緒
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。