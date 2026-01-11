松本人志“悪の巣窟”屋外からコタツに入って生配信、ビッグなゲストも3人登場
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62歳）が1月10日、有料プラットフォーム「DOWNTOWN＋」にて、2026年最初の生配信を実施した。
吉本興業東京本部の中庭、屋外で行われた3回目の生配信。中庭には2つのステージがセットされ、社屋（校舎）には 「2026年も」「会員に感謝!!!」と書かれた巨大な垂れ幕がかけられた。
19時30分に松本が登場すると、観客から寒さを吹き飛ばすほどの歓声が沸き起こる。松本は酒樽が置かれたステージに立つと、「おめでとう」と第一声。吉本興業東京本部を「悪の巣窟」と紹介して笑いを取りつつ、鏡割りを行った。
この後、コタツが置かれたステージに移動。配信を見ているタレントに東京本部に集まるよう呼びかけて、時間内に来たタレントに松本からお年玉を渡す企画が提案されると、松本は「なんでやねん」とボソッとツッコミを入れる。
続いて「ビッグなゲストを3人呼んでいる」と言われても信用していない様子を見せる中、近藤真彦、ベッキー、一ノ瀬ワタルが登場。さらに東京本部に駆け付けた芸人が次々と登場し、ネタ見せや爆笑トークを展開した。
吉本興業東京本部の中庭、屋外で行われた3回目の生配信。中庭には2つのステージがセットされ、社屋（校舎）には 「2026年も」「会員に感謝!!!」と書かれた巨大な垂れ幕がかけられた。
19時30分に松本が登場すると、観客から寒さを吹き飛ばすほどの歓声が沸き起こる。松本は酒樽が置かれたステージに立つと、「おめでとう」と第一声。吉本興業東京本部を「悪の巣窟」と紹介して笑いを取りつつ、鏡割りを行った。
続いて「ビッグなゲストを3人呼んでいる」と言われても信用していない様子を見せる中、近藤真彦、ベッキー、一ノ瀬ワタルが登場。さらに東京本部に駆け付けた芸人が次々と登場し、ネタ見せや爆笑トークを展開した。