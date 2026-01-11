°æ¾å¾°Ìï¤Î¾×·â»ö¼Â¤¬ÌÀ¤ë¤ß¡Ä¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤¹¤éÌ¤Ã£¤Î¡Ö12¡×¡¡³¤³°¾Î»¿¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬21À¤µª¤ËÆ±»ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤·¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£°æ¾å¤Ï1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥ê¥ó¥°»ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ê¥ó¥°»ï¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤±¤À¡×¡Ö21À¤µª¤Ç¥ê¥ó¥°»ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÇ¤âÂ¿¤¯ËÉ±Ò¤·¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤·¡¢°ÎÂç¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Ï5ÅÙËÉ±Ò¤Ç10°Ì¥¿¥¤¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï8ÅÙËÉ±Ò¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢12ÅÙËÉ±Ò¤Ç1°Ì¤Ê¤Î¤¬¡¢¡È¥«¥Í¥í¡É¤³¤È¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È°æ¾å¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥«¥Í¥í¤È¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ö°ÎÂç¡×
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤À¡×
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ïº£Ç¯¤À¤±¤Ç4¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥«¥Í¥í¤È¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î·ÐÎò¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ïµ¿¤¤¤Î¤Ê¤¤¿¿¤ÎÀï»Î¤À¤«¤é¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¡×
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏµÏ¿¤òÇË¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¡×
¡¡°æ¾å¤Ï5·î¡¢Á°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë