トヨタ自動車株式会社は、モータースポーツを起点とした「もっといいクルマづくり」と「人材育成」の原点に立ち返るべく、モータースポーツ活動の名称を「TOYOTA GAZOO Racing」から、設立当初の呼称である「GAZOO Racing」へ変更することを発表した。

同社は、GRヤリスやGR GT3などに象徴されるスポーツカー開発を通じ、現場で培われた技術と知見を今後も継承・進化させていく方針である。ロゴの切り替えは2027年1月より順次行われる予定だ。

TOYOTA GAZOO Racing、GAZOO Racingに名称を変更、『もっといいクルマづくりと人材育成』を継承・進化

TOYOTA GAZOO Racingは、設立当初の想いに原点回帰すべく、再びGAZOO Racingへと名称を変更し、モータースポーツを起点にした、もっといいクルマづくりと、人材育成を強化することを発表しました。

GAZOO Racingこれまでの歩み

「悔しさ」が原点となった挑戦

TOYOTA GAZOO Racingより「GAZOO Racing」へと名称を変更 GAZOO Racingの役割はモータースポーツを起点とする「もっといいクルマづくり・人材育成」の強化 GAZOO Racingとして、WRC等のトップカテゴリーのモータースポーツ活動や、市販車を用いたカスタマーモータースポーツ活動を展開

TOYOTA GAZOO Racingは、これまで国内外のさまざまなモータースポーツカテゴリーへの挑戦と参画を通じて、もっといいクルマづくりと人材育成を推進してきました。

GAZOO Racingの原点は、2007年に豊田 章男（当時副社長）が、自身の運転の師匠である、トヨタ自動車（以下、トヨタ）のマスタードライバー成瀬 弘と数人の仲間とともに、ニュルブルクリンク24時間耐久レースに参戦したことに始まります。

当時、会社の公式活動として認められなかったため、「TOYOTA」の名前を付けることは許されず、「Team GAZOO」という名でエントリーしました。また、豊田自身がレースに出ることは理解されないことも多く、「モリゾウ」というドライバーネームで参戦せざるを得ませんでした。レースでは、完走を果たした一方で、「悔しさ」を実感した瞬間でもありました。それは、欧州メーカーを中心に、多くのライバルたちが、開発中のクルマを走らせていた中で、当時のトヨタには、開発中のスポーツカーはおろか、販売しているスポーツカーすら存在せず、クルマづくりの技術と技能の伝承は失われつつありました。コース上で他メーカーの開発車両に追い抜かれるとき、「トヨタには、こんなクルマはつくれないでしょ？」と言われているようで、豊田はこの時の悔しさを今でも鮮明に覚えています。

信念が支えた「クルマづくりの式年遷宮」

スポーツカー開発は、クルマの素性・基本性能を高めながら、過酷な環境でも壊れないモノづくりが求められます。それらはすべて、量販車の開発にもつながるものです。また、同時にモータースポーツの現場にはクルマづくりの技術を鍛え、人材を育てる機会もたくさんあります。

伊勢神宮では20年に一度、すべての社殿などを立て替える式年遷宮により伝統と技の伝承が行われますが、スポーツカーづくりもまた、途絶えてしまっては継承されない伝統と技が存在します。トヨタがスポーツカーを作れない会社になってしまうことに危機感を抱いた豊田は、LFAの開発に着手しました。そして、開発の現場に選んだ場所はニュルブルクリンクでした。

2010年に発売されたLFAは、トヨタが約20年ぶりに自社開発した本格スポーツカーでしたが、プロジェクトの進行は苦難を極め、「儲からないクルマづくり」は社内で諸手を挙げて応援された訳ではありませんでした。その証拠に、LFAは500台の限定販売を条件に開発が進行しました。

LFAの発売直前、信じられないことが起きます。成瀬がニュルブルクリンク郊外での事故により他界したのです。LFAの開発が完了し、成瀬自身が「これで進めよう」と了解を出した直後のことでした。自身の運転の師匠であり、マスタードライバーを突如失ったことは、豊田にとっては途方もない喪失感でした。

しかし、豊田はその後も「モータースポーツの現場でクルマと人を鍛える」という信念を貫き、スポーツカー開発に取り組み続けました。そして、2012年の86、2019年のGRスープラの復活を果たします。ただし、それぞれスバル・BMWを頼っての開発であり、トヨタ内製でのスポーツカーづくりが実現できたわけではありませんでした。

TOYOTA GAZOO Racingの立ち上げ

2015年4月、トヨタは「TOYOTA Racing」、「LEXUS Racing」、「GAZOO Racing」など社内のモータースポーツ活動を「GAZOO」に一本化することを決めました。その際に使われたロゴは「TOYOTA GAZOO Racing」でした。2007年当時、「TOYOTA」の名前を付けることが出来なかった活動が、ようやく会社の名前を冠するようになったと思える出来事でした。しかし同時に大企業の活動となり、豊田と成瀬の「悔しさ」という原点が見失われ始めた時期であったことも事実です。

終わりのない「もっといいクルマづくり」

豊田は、もっといいクルマづくりの活動を、さらに進化させるべく、2017年のFIA世界ラリー選手権（WRC）への復帰を決断しました。市販車をベースにした参戦車を作るWRCへの復帰は大きな転換点となりました。

これまでは、市販車を作った後にモータースポーツ車両を開発していました。ところが、WRCで勝てるクルマを先に作り、そのクルマを市販車にするという、従来と逆転の発想でのクルマづくりが始まりました。それは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマ作り」として、2020年にトヨタ内製のスポーツカーであるGRヤリスが発売されます。

同年1月のオートサロンで発表されたGRヤリスは、その年の9月のスーパー耐久24時間レースでデビューウィンを果たしましたその後、GRヤリスは、世界中のモータースポーツシーンで活躍する姿が見られるようになり、やがてGRカローラの開発、発売につながっていきます。それはまさに、モータースポーツで勝てるスポーツカーをトヨタ内製で復活させる出来事でした。

2025年、豊田は6年ぶりにニュルブルクリンク24時間レースに復帰し、GRヤリスを走らせました。走行中、豊田は成瀬と会話をしたと言います。マスタードライバー同士が交わした会話がどの様なものであったかは2人にしかわかりません。

豊田にとって次なる挑戦は、本当の意味での「式年遷宮」でした。それは、トップオブスポーツカーをトヨタでつくること。2025年に発表されたGR GT、GR GT3、そしてLFAコンセプトです。

モータースポーツを起点にしたもっといいクルマづくり、人材育成に終わりはありません。

2007年のTeam GAZOO発足から間もなく20年という節目になります。

「トヨタには作れるはずがない」。

かつて、そう言われた成瀬 弘と豊田 章男の悔しさがすべての原点です。

モータースポーツ業界の皆様、パートナーの皆様、ファンの皆様には、日頃のご支援に感謝申し上げます。皆さまとともに、GAZOO Racingという生まれ名のもと、モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくりと、ドライバー、エンジニア、メカニックの人材育成を続けてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

TOYOTA RACINGについて

「パワートレーンや技術に特化したモータースポーツ活動」

なお、ドイツ・ケルンにある研究開発拠点（TOYOTA GAZOO Racing Europe）は、「TOYOTA RACING」という新しい名称のもと、先行開発技術を通じたモータースポーツ活動に特化し、エンジン開発等において、長期的な技術開発を推進いたします。そこで開発された技術は、今後も世界最高峰のレース／ラリーを始め、様々なモータースポーツシーンに導入され、更なる向上を図ってまいります。

TGRRについて

TGRR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing）は、これまで同様に活動を継続いたします。TOYOTA RacingのTと、GAZOO RacingのGを冠する存在として、両者の架け橋として、それぞれが開発した商品や技術を、モータースポーツの現場で、レーシングチームとして共に鍛え、人材育成を進める実践の場（道場）として、連携してまいります。

なお、ロゴマークの切り替えは、2027年1月に向けて順次実施してまいります。

以上

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社