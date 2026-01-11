『豊臣兄弟！』第2回 “小一郎”仲野太賀、自分の気持ちを抑えて“直”白石聖の縁談を祝福
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第2回「願いの鐘」が11日の今夜放送される。
【写真】宮崎あおい演じる市が登場
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第2回「願いの鐘」あらすじ】
故郷の中村に戻った小一郎（仲野）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。
一方清須では、尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は、信長の妹・市（宮崎あおい）から呼び出しを受ける。
そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿をあらわす。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正確には「たつさき」
【写真】宮崎あおい演じる市が登場
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
故郷の中村に戻った小一郎（仲野）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。
一方清須では、尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は、信長の妹・市（宮崎あおい）から呼び出しを受ける。
そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿をあらわす。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正確には「たつさき」