篠原涼子が厳格な女刑務官に！ 予測不能な脱獄サスペンス『パンチドランク・ウーマン』今夜スタート
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）が今夜スタート。予測不能な脱獄サスペンスが幕を開ける。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第1話より
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語だ。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
■第1話あらすじ
厳格な女刑務官が愛してしまった男は、塀の中の殺人犯だった。氷川拘置所、女性だけが収容された区域『女区』の区長を務める刑務官・冬木こずえは、常に規律正しく、冷静沈着。他人に干渉せず、感情に流されず、実直に職務を遂行する。すべては、閉ざされた塀の中の秩序を保つため、他人にも自分にも厳しく生きてきた…はずだった。あの男が現れるまでは。
実の父親の殺人容疑で移送されてきた殺人犯・日下怜治。見覚えのあるその顔に、こずえは息をのむ。鋭い目つきで周囲を威嚇する怜治を、刑務官たちは徹底マーク。こずえも動揺を隠しながら毅然とした態度で臨むが、そんなこずえの心をかき乱すように、怜治は収容されるや否や次々と問題を起こす。
よみがえる記憶…こずえの中で何かが少しずつ崩れ始める。怜治の事件を担当する警視庁捜査一課刑事・佐伯さえき雄介ゆうすけ（藤木直人）と共に、こずえは激動の渦にのまれていく。
こずえの過去に一体何が。怜治の事件の真相は。欲望まみれの塀の中で巻き起こる壮絶な争いと事件の数々。やがて厳格な女刑務官は“悪女”へと変貌していく。予測不能な脱獄サスペンスが幕を開ける。
ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
