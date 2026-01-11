◆ＨＴＢ杯ジャンプ 兼ＦＩＳコンチネンタル杯 （１０日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ＨＳ１３７メートル）

Ｗ杯下部のコンチネンタル杯（ＣＣ）を兼ねて行われ、佐藤慧一（２８）＝雪印メグミルク＝が１回目１３１メートル、２回目１２６・５メートルの２２４・６点で初優勝を飾った。大ファンだという元日本ハム・中田翔さん（３６）の前で２０１９―２０年以来、６季ぶりにＣＣのタイトルを手にした。葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝は１回目１０９・５メートルで２回目に進めず、４１位に終わった。

＊＊＊＊

悪条件をものともせず、佐藤慧が地元開催で意地を見せた。２位で迎えた２回目。湿った雪が降り、助走路が滑りにくくなる中で飛び出し、１２６・５メートルに着地。控室に引き揚げる直前で関係者から優勝を知らされ、「ホームグラウンドを生かせたのかな。（今季は）苦しんでいましたけど、こうやって１回勝てると全然違う」と破顔した。

“大将”が見守る中でＫ点越えの飛躍を２本そろえた。日本ハムなどで活躍し、昨季限りで現役を引退した中田さんが番組ゲストとして来場。札幌ドームに足を運び、中田さんのプレーを生観戦したこともあるという佐藤慧は「（試合前に）『優勝したら一緒に写真撮れるんじゃないか』と冗談で言ってました」。表彰台の頂点に立ってツーショット撮影が実現し、「本当にかなってうれしい。日ハム大ファンなのでめちゃくちゃうれしい」と興奮気味に振り返った。

１１日のＣＣ（ＳＴＶ杯）２連戦、１２日のＨＢＣ杯と試合は続いていく。代表入りすれば、来週にはＷ杯札幌大会（１７、１８日）も控えており、「（五輪出場は）自分だけの力ではもう無理なレベル。自分のジャンプがどうなればいいのかという方にフォーカスして今はやっている。４連戦全て勝ってＷ杯に行きたい」と前を向いた。（島山 知房）

〇…中田さんがスキージャンプを初観戦した。日本ハム在籍時もこの時期は、道外で自主トレをすることが多く、冬競技に接する機会がなかった。この日はジャンプ台のスタート地点まで登り、時速約９０キロで飛び出す選手の目線を体験。トークショーでは「改めてリスペクトというものに気持ちが変わった。飛べたら気持ちいいんだろうなと思いました。飛べないけどね。１０億積まれても無理。絶対無理」と会場の笑いを誘っていた。