漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）と小杉竜一（52）が、10日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。コンビ結成の経緯について明かした。

2人はともに、NSC（吉本総合芸能学院）13期生として出会ったが、当時は吉田が「ツインテール」、小杉が「関西キング」という別々のコンビを組んでいた。

しかし吉田は、NSC生同士のネタ見せの際に、ほかのツッコミとは違い、小杉だけが2種類の「なんでやねん」を使い分けていることに気づいて、「あいつと組めたら楽やろうな」と、小杉とコンビを組むことを考えた。

そこで、「（関西キングが）仲悪かったら、スカウトしようと思って」と、2組で合同のイベントをしようと提案し、コンビ仲を観察。すると、小杉は当時の相方と仲が良い様子で、「これは解散せえへんやろ。僕は（ツインテールの相方の）和田とやり続けるしかないやろうな」と感じたという。

ところがその後、小杉は相方から「結婚するから芸人を辞める」と告げられ、突然コンビは解散に。それを知った吉田は小杉を自分のアルバイト先に遊びに来るよう誘い、「俺が組もうって言ったらどうする？」と質問。小杉も「組むよ」と承諾した。

吉田は「小杉と組むことを確定させてから、和田に『ごめんやけど、辞めよう』って言った」と、解散を切り出した。

「京橋の喫茶店でその時、和田に初めて言ったら、和田が号泣して、ほんまに別れ話みたいになった。僕、その時女性と別れ話なんかしたことなかったんですけど、泣いてる和田を見て『ああ、これが別れるっていうことか』って…」と振り返った。

ブラックマヨネーズは1997年に結成。2005年の「M−1グランプリ」で優勝した。その際には「和田がメールをくれて。『おめでとう。解散してよかったわ』って来て」と温かい祝福が届いたことを明かすと、明石家さんま（70）も「うわあ、グッとくるなあ」と感心した。

ちなみに、その和田さんについて、吉田は「コンビ関係は良くなかったんですけど、面白いやつではあったんで、『作家とかどうなん？』って」と提案し、和田さんが関西を中心に構成作家として活動していることに言及。小杉も「僕らの番組の構成作家もやってる」と明かしていた。