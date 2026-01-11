NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）に出演中の俳優仲野太賀（32）、池松壮亮（35）が10日、NHK大阪放送局でトークスペシャル「大河ドラマ 豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜」に登壇した。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野、秀吉役を池松が務める。

2人はトークショーが始まると、手をつないで登場。10代の頃からの付き合いで、気に入っている帽子がかぶったり、なぜか同じ映画を見に行っていた話などを披露し、仲の良いところを見せつけた。

お互いの“人たらし”ぶりが話題になると、仲野は「壮亮くんは気が利く。現場の雰囲気がいいのは壮亮くんが空気をつくってくれているからだと思いますね」。池松も「心がさわやかで純粋なまま。この世界では珍しい。人徳と言いますか、“歩く人たらし”？ 一番近くでこの半年見てきましたけど、昔からそうだったんで知ってはいましたけどやっぱりカワイイ」と絶賛した。

仲野の父、中野英雄（61）も2人のことが大好き。テレビ番組では「この2人のコンビがまたいいんですわ」と目尻を下げていた。仲野は、初回放送終了後すぐに父と会う機会があったと明かし、「非常に高い熱量で、かなり強火の『豊臣兄弟！』のファンですね」と笑顔。「これからも宣伝マンとして頑張ってほしいと心から思ってます」とアシストに期待していた。【阪口孝志】