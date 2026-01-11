お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（49）が10日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。タレント小島瑠璃子（32）とサウナトークを展開した。

サウナに入る前の事前VTRで高橋が「こじるりってすごい人なんやろなってみんな思ってると思うんですけど、『ヒルナンデス！』のVTR見てる時、2回ぐらい寝てますからね」と暴露。「抜けてるとこもあって、かわいいなと思ってる。そういうところも聞き出したい」と語った。

小島は「ととのい」ゲストとして登場。小島によると、約3年ぶりの再会だという。その後はサウナトークでは、小島が夫の死去後の活動を告白。20年来の地元千葉の友達に“プロポーズ”し、個人事務所のマネジャーへの転身をお願いした話を明かした。

番組公式では、小島がサウナに入ったタンクトップとショートパンツ姿の写真を公開している。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。