SixTONES、ジェシーのドラマ共演者と“バトル” 柏木悠の“おバカキャラ”発覚
日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）に出演する篠原涼子、藤木直人、柏木悠、竹財輝之助が、きょう11日に放送される同局系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】おバカキャラがバレてしまった…柏木悠
今回は、ジェシーとドラマで共演する主要キャストが勢ぞろい。SixTONESのメンバーから「現場でのジェシーはどうなんですか？」と聞かれた篠原は「テレビではいつも“わー！”ってやってるけど、すごい物静か」と裏の顔を暴露する。「違う違う！」と大慌てのジェシーがいつものダジャレで“陽キャ”をアピールすると、篠原は「悔しい」とジェシーのダジャレに嫉妬する。
一方、藤木は、過去にドラマで共演したことのある松村北斗から「顔がすっごいタイプ」と言われ、まんざらでもない笑顔に。ちゃめっけたっぷりな豪華俳優軍団が、SixTONESと新感覚ゲームで対決。俳優軍団の不正にスタッフが加担し、SixTONESがブチ切れる。
最初のゲームは、身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。今回はチーム対抗戦となる。ジェシーがゲストチームに加わり、日曜ドラマチーム対SixTONESで対決する。問題は全部で4問。正解すれば１問につき10ポイント獲得。勝利チームだけがご褒美グルメの絶品アジフライをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。
サイズ感覚を問われた篠原は「結構、得意ですよ」と余裕の笑み。松村が「ということは篠原さんのサイズ感は良好（涼子）ってことですね？」とダジャレをかますと、篠原も負けじと「ありがトウガラシ」と応戦し、早くもボルテージは最高潮に達する。
1問目は「トイレの便座にフットサルボールは通る？通らない？」を予想する。サイズ感の参考に、スタジオにトイレを用意。フットサル経験のある竹財が便座をのぞき込み「入ると思います」と予想すると、同じくフットサルが趣味の高地優吾（※高＝はしごだか）が「（ボールは）頭の大きさと同じくらいなんですよ」とうっかり失言してしまう。案の定、メンバーにあおられた高地が便座に頭を突っ込む羽目になる。
正解VTRには元サッカー日本代表・松井大輔が登場。松井が蹴ったボールは便座を通るのか。
さらに、ラグビーのゴールポストやスケートボードの車輪を使った問題など、絶妙なサイズ感を問う難問が続々登場。因縁のジェシーVS森本慎太郎のボケ合戦に、篠原と竹財も参加して大盛り上がり。さらに、柏木のおバカキャラが発覚し、進行役の藤森も「あの子いいね！」と大笑いする。
最終問題は、スタジオで篠原が“生サイズの晩餐”に挑戦。しかし、ご褒美を食べたい篠原がまさかの大暴走。俳優軍団の不正にスタッフも加担し、気付いたSixTONESがブチ切れる大荒れの展開になる。
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にも挑戦する。草野球を年間50試合こなすという竹財は「3割は打ってるんで」と動体視力に自信あり。一方、篠原と藤木は「老眼が進んでるんで」とトーンが上がらない。問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメのワンタンチャーシューメンをゲットできる。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解で麺のみ、2問連続正解でトッピングが全部のったワンタンチャーシューメンが堪能できる。
ご褒美を食べたい一同は「赤と黒が見えた！」「他の色もある？」と初めは真面目に考えていたものの、いつの間にかダジャレ合戦が始まる。誘惑に負ける篠原も「私も行く！」とゲームそっちのけでダジャレ合戦に参加。気付いたら誰一人正解できない前代未聞の事態に。藤森も「ヤバいね今日」と波乱を覚悟する。
