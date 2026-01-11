人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

他人の視線が気になって心が落ち着きません

褒められればうれしいけれど、批判されれば落ち込む。

無視されれば「嫌われたのでは」と不安になる。

心の針が他人の言葉に合わせて揺れ、気づけば自分の評価を他人に委ねてしまう。

そのたびに心は落ち着かなくなってしまいます。

周りの評価に振り回されるのは、ごく自然なこと。人間には「承認欲求」があるからです。

誰かに認められたい、必要とされたい。そう願うのは当たり前のことですし、その気持ちは生きる力にもつながります。けれど、それに頼りすぎれば心は常に揺れ動きます。

だからこそ大切なのは、「自分の基準」を持つこと。「今日は昨日より一歩進めたか」「自分で納得できる行動を取れたか」。そう問いかければ、評価の軸は自分に戻ります。他人の言葉で価値が増えたり減ったりはしません。自分で選び、自分で認めることが本当の強さになるのです。

もちろん、他人の評価が無意味なわけではありません。人の言葉には、自分では気づけないヒントもあります。必要な部分だけ取り入れ、残りは流してしまえばいい。すべてを自分の価値判断に直結させる必要はないのです。

評価は天気のようなものだと考えてみてください。晴れる日もあれば、雨の日もある。

一時的に心を明るくすることもあれば、沈ませることもある。

何より知っておいてほしいのは、あなたの価値は天気に左右されないこと。本当のあなたは、外の空模様に関係なく存在しているのです。

心の天気は、自分で選ぶことができます。雨の日でも、心に小さな灯をともせばあたたかく過ごせます。晴れの日だけを望むのではなく、どんな天気の下でも「自分の基準」を大切にする。その積み重ねが、揺れない自分を育てていきます。

あなたの価値は、誰かの言葉に決められるものではありません。

褒められても、けなされても、無視されても変わらない。

あなた自身がどう歩むかで、その価値は育っていきます。

評価は天気のようなもの

晴れでも雨でも

あなたの価値は変わらない

