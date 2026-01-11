ケチるな！「安心」を買うのがプロの流儀

「便利」よりも「安心」を買う流儀

「まあな、いまはネット証券もあるし、売買手数料が無料のところも多い。若い人らはそっちを使うことが多いみたいやな。でも、ワシはネット専業の証券会社は使わへん。いざというときに電話で話せるところのほうが、安心できる」

モニターの向こう側に「人」を見る

「シゲルさんは、どこの口座を使ってるんですか？」

「メインで使ってるのは岩井コスモ証券いうところや。いくつか口座持ってるけど、サポートがいいし、サポートセンター長もええ男やで」

「自分に合った証券会社、ちゃんと考えて選んでみます」

そう言うと、シゲルさんはうなずきもせず、再びモニターに視線を戻した。

【解説】「コスト」と「安心」の天秤

シゲルさんの「ネット証券は使わない」という言葉は、手数料の安さこそが正義だと考えがちな現代の投資常識に、一石を投じるものです。ここには、自分の投資スタイルを守るための重要なヒントが隠されています。

確かに、ネット証券の手数料無料化は、個人投資家にとって大きな恩恵です。しかし、シゲルさんのようなデイトレーダーにとって、システム障害や誤発注といったトラブルは、一瞬で巨額の損失につながる致命的なリスクです。

いざという時に電話一本で注文を通せる、あるいは担当者と話ができるという環境は、手数料というコストを払ってでも確保したい「保険」なのです。自分にとって「精神的な安定（メンタルコストの削減）」と「金銭的なコスト」のどちらが重要か、このバランス感覚を持つことが大切です。

ツールとの「相性」も実力のうち

また、証券会社選びは、手数料だけでなく「使いやすさ」も重要です。画面の見やすさ、情報ツールの充実度、注文の出しやすさ。これらは会社によって千差万別です。

自分に合わないツールを無理して使い続けることは、判断の遅れやストレスの原因になります。「みんなが使っているから」ではなく、実際に操作してみて「自分の感覚に合うか」を基準に選ぶ視点を持ちましょう。

リスク管理としての「複数口座」

最後に、学びとして持ち帰ってほしいのは「口座を一つに絞る必要はない」ということです。

メインは手数料の安いネット証券を使いつつ、システム障害時のバックアップや、特定の情報収集用として別の証券会社にも口座を持っておく。このように複数の口座を使い分けることも、立派なリスク管理の一つです。

投資環境を整えることは、戦略の一部です。自分の大切なお金を預けるパートナーとして、どの証券会社が最適か、ぜひ自分の頭で考え、選んでみてください。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。